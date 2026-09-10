La importante frase de George Orwell que debes recordar cada día de tu vida: «Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano»

George Orwell dedicó buena parte de su obra a analizar cómo el poder puede transformar la sociedad y, especialmente, qué ocurre cuando intenta controlar la libertad individual. Entre las reflexiones que se le atribuyen destaca una que continúa circulando décadas después de su muerte. «Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano». Una frase que resume una de las preocupaciones centrales de 1984, ya que sobrevivir físicamente puede no ser suficiente cuando un sistema consigue destruir aquello que convierte a una persona en libre.

Mucho más que sobrevivir

La frase plantea una diferencia fundamental entre existir y conservar la humanidad. Una persona puede seguir respirando y, sin embargo, haber perdido su capacidad para decidir, amar, pensar o rebelarse frente a aquello que considera injusto. Precisamente esa tensión atraviesa la historia de Winston Smith, protagonista de 1984, atrapado en una sociedad en la que el Partido pretende controlar incluso los pensamientos.

George Orwell publicó la novela en 1949, después de haber vivido experiencias que marcaron profundamente su visión política y literaria. La Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y su rechazo de los sistemas totalitarios contribuyeron a formar una obra preocupada por la propaganda, la manipulación de la verdad y el abuso del poder. Su preocupación no era únicamente quién gobernaba, sino hasta dónde podía llegar un régimen para transformar la mente de sus ciudadanos.

El mensaje de 1984

En la novela, Winston Smith intenta conservar una parcela de libertad interior mientras vive bajo la vigilancia permanente del Partido. Escribe en secreto, cuestiona las versiones oficiales del pasado y mantiene una relación con Julia. Todo ello supone una amenaza para un sistema que no se conforma con controlar las acciones, ya que quiere controlar la realidad y el pensamiento.

El escritor George Orwell, en 1984, esa manipulación alcanza una dimensión extrema mediante conceptos como la neolengua, el doblepensar y el control del pasado. El objetivo del Partido es conseguir que los ciudadanos acepten contradicciones evidentes y dejen de confiar incluso en sus propios recuerdos. La novela plantea así una pregunta que continúa vigente, ya que ¿qué queda de una persona cuando alguien consigue decidir qué puede pensar?