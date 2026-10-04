La importante reflexión de John Lennon sobre las parejas: «El amor es como una flor, dale tiempo y crecerá»

John Winston Ono Lennon nació en Liverpool en 1940 y murió asesinado en Nueva York en 1980. Fue cantante, compositor, guitarrista, escritor, actor y activista, además de uno de los fundadores de The Beatles. Su colaboración con Paul McCartney dio lugar a algunas de las canciones más importantes de la música popular.

Tras la disolución del grupo, desarrolló una exitosa carrera en solitario con discos como «Imagine» y «John Lennon/Plastic Ono Band». Junto a Yoko Ono defendió el pacifismo y se convirtió en una figura destacada de la contracultura. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994.

«El amor es como una flor, dale tiempo y crecerá»

«El amor es como una flor, dale tiempo y crecerá». Esta reflexión se encuentra vinculada a «Mind Games», la canción que John Lennon publicó en 1973 como parte del álbum homónimo. En ella, el músico utiliza la imagen de una flor para explicar que el amor necesita tiempo para desarrollarse y alcanzar todo su potencial: «El amor es la respuesta, y lo sabes con certeza. El amor es una flor, tienes que dejarlo crecer».

La metáfora presenta el amor como algo que no puede crecer inmediatamente, sino que necesita tiempo y, sobre todo, mucha dedicación. El amor necesita paciencia porque conocer realmente a alguien implica descubrir su personalidad, sus virtudes, sus defectos, sus inquietudes y también sus miedos. La confianza tampoco aparece de un día para otro; se construye mediante las experiencias compartidas, las conversaciones y la forma de responder a las adversidades.

La imagen de la flor también hace referencia a la necesidad de cuidar aquello que se quiere conservar. Una planta necesita agua, luz y unas condiciones apropiadas para crecer fuerte y sana. En una relación de pareja, escuchar a la otra persona, compartir tiempo, mostrar comprensión y afrontar juntos las dificultades son algunas de las formas de fortalecer un vínculo.

Por eso, la frase de Lennon puede entenderse también como una invitación a no convertir el amor en una carrera. Cada relación tiene su propio ritmo y no todas las parejas atraviesan las mismas etapas al mismo tiempo. Intentar acelerar constantemente el proceso puede terminar generando expectativas que impidan que los sentimientos evolucionen de una manera natural.

La reflexión también permite establecer una diferencia entre el enamoramiento y el amor. El primero puede aparecer de forma repentina y estar acompañado de una enorme intensidad emocional. El amor, en cambio, suele necesitar más tiempo para demostrar su verdadera profundidad.

La metáfora de Lennon transmite, en definitiva, una idea sencilla: aquello que realmente importa no se construye con prisa. Igual que una semilla necesita tiempo, cuidados y unas condiciones adecuadas antes de convertirse en una flor, una relación necesita espacio para crecer y desarrollarse.

Sin embargo, la defensa del amor y de la paz que marcó buena parte del discurso de John Lennon convivió con un pasado que el propio músico reconoció públicamente. En una entrevista concedida a Playboy en septiembre de 1980, apenas unos meses antes de ser asesinado a las puertas del edificio Dakota, en Nueva York, donde residía junto a Yoko Ono, confesó que había sido «cruel» con su mujer. «Le pegaba y la mantenía alejada de las cosas que amaba. Era un hombre violento. Por eso hablo siempre de paz. Son las personas más violentas las que buscan el amor y la paz. Soy un hombre violento que aprendió a no ser violento y que se arrepiente de su violencia».

Frases de John Lennon