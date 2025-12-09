El Manchester City ha trascendido su identidad de vecino ruidoso en la ciudad de Mánchester para establecerse como la indiscutible superpotencia del fútbol inglés y europeo de la última década. El camino desde la medianía hasta la cima está marcado por una inversión sin precedentes, la genialidad táctica de un entrenador y, más recientemente, por un pulso legal que amenaza con reescribir su historia reciente.

El club inglés se va a enfrentar al Real Madrid este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas en un encuentro clave para las pretensiones de ambos equipos en la presente edición de la UEFA Champions League. A propósito de este emocionante encuentro, no hay mejor momento para dar un repaso a la historia del que se ha convertido en el nuevo gigante del fútbol europeo estos últimos años.

¿Cuándo se fundó el Manchester City?

La historia del club se remonta a 1880, cuando se fundó como St. Mark’s (West Gorton). No fue hasta 1894 cuando el equipo adoptó su nombre definitivo: Manchester City Football Club. Los Citizens se establecieron desde sus inicios en la ciudad obrera de Manchester, forjando una identidad que, si bien siempre estuvo a la sombra de su rival, logró capturar títulos de liga y copa a lo largo del siglo XX, destacando sus logros en 1937 y 1968 antes de caer en un prolongado periodo de sequía y descensos.

¿Cuántas Champions League ha ganado el Manchester City?

A pesar de su dominio en el ámbito doméstico durante la era moderna (iniciada con la llegada del jeque Mansour en 2008), el gran trofeo continental se resistió durante más de una década. Finalmente, el club conquistó su primera y única UEFA Champions League en la temporada 2022-2023. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el City venció al Inter de Milán en Estambul, completando así el anhelado triplete y confirmando su estatus entre la élite europea.

Rivalidad con el Manchester United: ¿Quién tiene más títulos?

El derbi de Manchester es uno de los encuentros más apasionantes del fútbol mundial. Sin embargo, históricamente, el Manchester United ha sido el club dominante, ostentando un palmarés muy superior.

Por lo cual, a pesar de la avalancha de títulos del City desde 2011, el United aún mantiene una ventaja significativa en el cómputo total de trofeos importantes:

Club Títulos de Liga Champions League/Copa de Europa Títulos totales Manchester City 10 (8 los últimos 13 años) 1 36 (18 en la era Pep Guardiola) Manchester United 20 (el último en 2013) 3 68

El City, no obstante, ha dominado la Premier League en la última década, superando al United en el número de ligas ganadas en este período. Aún así, el balance histórico global sigue inclinándose muy a favor de los Red Devils.

El artífice de su época más gloriosa: Pep Guardiola

La llegada de Pep Guardiola en 2016 marcó el verdadero punto de inflexión en el club. El técnico catalán no solo trajo éxitos, sino una filosofía de juego que redefinió el fútbol inglés. Su influencia se centra en:

Identidad táctica : implementó el fútbol de posición , el control absoluto del balón y una presión alta e intensa, transformando al equipo en una máquina ofensiva y defensiva coordinada.

: implementó el , el absoluto y una intensa, transformando al equipo en una máquina ofensiva y defensiva coordinada. Dominio doméstico : bajo su mando, el City ha ganado múltiples títulos de Premier League , estableciendo récords de puntos .

: bajo su mando, el City ha ganado múltiples títulos de , estableciendo . El triplete histórico: consiguió la hazaña de ganar Premier, FA Cup y Champions League (la primera en la historia del club) en la misma temporada (2022-2023), un hito que cimentó su legado.

Guardiola no solo ganó. Transformó la percepción del club a nivel global, convirtiéndolo en un modelo de excelencia táctica.

¿Qué incidentes ha tenido el Manchester City con la Premier League?

La época dorada del City se ha visto empañada por serias acusaciones por parte de la propia liga. En febrero de 2023, la Premier League formalizó más de 100 cargos por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.

Las principales acusaciones incluyen:

Manipulación de ingresos : falsificación de la información sobre los ingresos por patrocinio para inflar las cifras y así cumplir con las normas de Fair Play Financiero de la UEFA y de la Premier.

: falsificación de la información sobre los ingresos por patrocinio para inflar las cifras y así cumplir con las normas de de la UEFA y de la Premier. Transparencia de salarios : ocultación de los pagos reales a entrenadores (como Roberto Mancini) y jugadores.

: ocultación de los pagos reales a entrenadores (como Roberto Mancini) y jugadores. Falta de cooperación: incumplimiento de las reglas de la Premier que obligan a los clubes a colaborar con la investigación.

Este caso, actualmente en curso, es uno de los mayores desafíos legales en la historia de la liga. De ser hallado culpable, el Manchester City podría enfrentarse a durísimas sanciones, que van desde multas económicas y la pérdida de puntos, hasta, en el escenario más extremo, el retiro de títulos o el descenso de categoría.