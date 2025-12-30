El Ejército de EEUU ataca ya objetivos terrestres en Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro

La guerra lanzada por EEUU contra la narcodictadura de Nicolás Maduro ha entrado en una fase: ya no sólo se bombardean embarcaciones utilizadas por el narcotráfico que nutre al tiránico régimen de Maduro sino también a objetivos terrestres. Así lo ha desvelado este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dejado entrever que es el principio de una nueva fase de operaciones militares que incluirá más objetivos terrestres a partir de ahora.

«Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona», ha afirmado Trump. «Es la zona de implementación», ha remarcado.

Esto supone un cualitativo salto en el cerco de EEUU contra el narcodictador Nicolás Maduro, que mientras tanto se aferra al poder esforzándose por dar una imagen de normalidad para consumo interno y, sobre todo, para mantener prietas las filas de sus fuerzas armadas, de las que depende para sostenerse en el cargo tras los sucesivos pucherazos electorales.

Cuanto más avanza la ofensiva estadounidense contra la narcodictadura caribeña más se le complica el futuro a Maduro. El ataque a un objetivo en suelo venezolano llevado a cabo la semana pasada, según ha desvelado este lunes Donald Trump, supone en la práctica un claro aviso de la Casa Blanca ante el tirano venezolano.

El presidente de EEUU ha indicado también que «muy recientemente» ha hablado telefónicamente con Nicolás Maduro, pero los resultados de esos contactos no han agradado a la Casa Blanca. Maduro se resiste a dejar el poder, que en último término es lo que parece perseguir Trump para acabar con la narcodictadura venezolana.

«Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso», ha dicho Trump este lunes al ser preguntado por Venezuela mientras comparecía junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras el encuentro que ambos mantuvieron en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

El presidente de EEU ha detallado que el ataque de la semana pasada destruyó un muelle en suelo venezolano donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones. Ha afirmado que el ataque desató una «gran explosión».