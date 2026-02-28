Irán ataca un hotel de lujo en Dubái y Emiratos intercepta más de 137 misiles: la guerra se extiende

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado niveles sin precedentes tras la represalia de Irán contra la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre su territorio, que busca el cambio de régimen de los ayatolás en Irán. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Entre los objetivos alcanzados, el hotel Fairmont The Palm, en la isla exclusiva Palm Jumeirah de Dubái, registrado un impacto directo que ha provocado un incendio. Las columnas de humo negro se han elevado hasta el cielo, mientras los huéspedes y turistas corrían despavoridos. Así, Irán ha atacado un hotel de lujo en Dubái, mientras Emiratos árabes Unidos ha interceptado más de 137 misiles y 200 drones: la guerra se extiende así en la región.

En las imágenes que se pueden ver en esta artículo, se puede ver el momento exacto del impacto, con una bola de fuego naranja que estalló sobre el hotel. Las autoridades de Dubái confirmaron que cuatro personas resultaron heridas y que el incendio fue controlado, aunque no se han divulgado más detalles sobre los daños materiales.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado que 137 misiles y más de 200 drones han sido interceptados, calificando la acción iraní como una «flagrante violación de la soberanía nacional y del derecho internacional». Por su parte, los medios iraníes aseguraron haber atacado Dubái, aunque no especificaron los objetivos exactos.

Los ataques se extendieron más allá de Dubái:

Baréin : se observaron enormes columnas de humo negro cerca del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Manama. Un video mostró un dron impactando contra un edificio residencial, provocando una brillante bola de fuego amarilla.

: se observaron enormes columnas de humo negro cerca del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Manama. Un video mostró un dron impactando contra un edificio residencial, provocando una brillante bola de fuego amarilla. Qatar : el Ministerio de Defensa informó haber interceptado misiles dirigidos a la base aérea de Al-Udeid, la mayor base estadounidense en la región.

: el Ministerio de Defensa informó haber interceptado misiles dirigidos a la base aérea de Al-Udeid, la mayor base estadounidense en la región. Kuwait : un dron que atacaba el aeropuerto internacional causó heridas leves a varios empleados y daños limitados en una terminal, mientras decenas de personas huían de zonas residenciales.

: un dron que atacaba el aeropuerto internacional causó heridas leves a varios empleados y daños limitados en una terminal, mientras decenas de personas huían de zonas residenciales. Jordania: las fuerzas armadas derribaron dos misiles balísticos y no se reportaron víctimas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha declarado que estos ataques forman parte de la operación Promesa Verdadera 4, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí lanzada el sábado por la mañana.

Estados Unidos mantiene unas 13 bases militares en Oriente Medio, con entre 30.000 y 40.000 soldados desplegados. Las defensas aéreas estadounidenses derribaron drones sobre bases en Irak, y en Israel se activaron sirenas mientras se interceptaban misiles adicionales.

La situación se agrava con el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte de petróleo y gas que conecta los mercados globales. Las autoridades marítimas británicas han advertido sobre el cierre parcial del paso, lo que podría desestabilizar la economía mundial y disparar los precios del petróleo.

Dubái, con su icónica isla Palm Jumeirah y sus hoteles de lujo, se encuentra ahora en el epicentro de un conflicto que amenaza con escalar aún más, mientras la población vive momentos de pánico ante explosiones, fuego y humo en pleno corazón de la ciudad.