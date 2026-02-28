Israel bombardea Teherán en un «ataque preventivo»

Israel está lanzando una serie de ataques preventivos en Teherán (Irán), según el gobierno de Natanyahu. En estos momentos hay explosiones y columnas de humo en la capital iraní.

El ayatola Jamenei no se encontraría en la capital porque ha sido trasladado a un lugar seguro, según agencias.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», ha informado el Ministerio de Defensa de Isreal en un comunicado enviado a las 7.15 horas, en el que indicó que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país y se establece una duración del mismo de 48 horas.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una «alerta de emergencia extrema» avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

El Ejército israelí ha informado de que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.

Seguirá ampliacion