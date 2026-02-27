Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Villarreal de la Liga Este Barcelona - Villarreal es de la jornada 26 de la Liga y se disputará en el Camp Nou El Barcelona defiende el liderato ante un Villarreal que está firmando una gran temporada

El Barcelona y el Villarreal protagonizarán uno de los partidos más destacados de esta jornada 26 de la Liga, ya que ambos están en la zona alta de la tabla. Los azulgranas necesitan ganar para asegurarse una semana más el liderato, mientras que los de Marcelino quiere afianzarse en la tercera plaza de la clasificación. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión este partidazo que se disputa en el Camp Nou.

A qué hora se juega el partido de Liga Barcelona – Villarreal

El Barcelona recibe la visita del Villarreal en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 26 de la Liga. El conjunto azulgrana recuperó el liderato el pasado fin de semana y tras unos días de descanso ahora le toca centrarse de nuevo para afrontar este choque que será bastante complicado. Hansi Flick espera volver a ver una buena imagen de los suyos, pero no podrán confiarse, ya que el Submarino Amarillo está firmando una gran campaña y quiere cerrar su presencia en la próxima Champions League lo antes posible.

Horario del partido de Liga Barcelona – Villarreal

La Liga ha programado este vibrante Barcelona – Villarreal correspondiente a la jornada 26 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 28 de febrero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el inicio de este apasionante encuentro entre los culés y el Submarino Amarillo en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados en los aledaños del Camp Nou para que el balón ruede de manera puntual en el feudo azulgrana.

Dónde ponen en TV el Barcelona vs Villarreal en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato nacional. Este Barcelona – Villarreal de la jornada 26 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de Movistar la Liga. Se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para ver todo lo que ocurra en el Camp Nou, lo que quiere decir que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos aquellos aficionados del conjunto culé, del Submarino Amarillo y los seguidores del campeonato español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Villarreal correspondiente a la jornada 26 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como tablets, smarts TVs y teléfonos móviles, pero también hay que destacar que este operador pondrá su página web a disposición de todos sus clientes para que accedan a ella con un ordenador y no se pierdan nada de lo que pase en el Camp Nou.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 26 y también en esta previa de este choque que protagonizarán los de Hansi Flick y Marcelino García Toral. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Villarreal desde una hora y media antes del arranque. Cuando se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica y compartiremos las mejores reacciones que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Villarreal

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 26 de la Liga deben saber que tendrán la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Camp Nou para contar minuto a minuto lo que pase en el Barcelona – Villarreal.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Villarreal

El Camp Nou, que se encuentra ubicado en el distrito de Les Corts, será el escenario donde se va a jugar este Barcelona – Villarreal correspondiente a la jornada 26 de la Liga. El cuadro azulgrana volvió este curso a su casa tras dos años lejos por las reformas. Hasta ahora, este recinto deportivo que se abrió en 1957, tiene capacidad para recibir a unos 45.000 aficionados, aunque es cierto que en la entidad culé están esperando a que puedan ampliar el aforo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que dirija la contienda Barcelona – Villarreal de la jornada 26 de la Liga. Mario Melero López estará controlando todo en el VAR y será el responsable de revisar las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou para analizar esas acciones dudosas y tomar la decisión final.