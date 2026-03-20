El pequeño barrio pesquero de San Sebastián con nombre de fiesta y casas blancas: típico de pescadores, en sus soportales se tejían redes

San Sebastián es sin duda, una de las ciudades más bellas y llenas de historia del País Vasco, con barrios que esconden un pasado que en algunos casos, resultan sorprendentes. Es el caso del barrio de la Jarana que si bien nació hace 175 años, tiene un origen pesquero, de hecho ligado directamente al crecimiento del puerto donostiarra

A mediados del siglo XIX, cuando la ciudad comenzaba a abrirse al comercio marítimo moderno, surgió la necesidad de dar espacio a quienes vivían del mar. Y así, entre obras, muelles nuevos y planes de ampliación, empezaron a levantarse unas viviendas muy concretas, pensadas para pescadores y sus familias. Desde el principio, el barrio tuvo algo distinto. No solo por sus casas blancas alineadas frente al puerto, sino por la vida que se desarrollaba bajo sus soportales. Allí se cosían redes, se reparaban aparejos y se preparaba el pescado, todo a cubierto, en un ir y venir constante que acabó dando nombre al lugar: la Jarana, por el ruido, el bullicio y la energía que lo definían.

El pequeño barrio pesquero de San Sebastián con nombre de fiesta y casas blancas

Para entender este barrio hay que retroceder a antes de 1850. En aquel momento, el puerto de San Sebastián apenas contaba con infraestructuras permanentes. Más allá de la antigua Casa Torre del Consulado, lo que predominaban eran cobertizos de madera y espacios improvisados donde se trabajaba a pie de muelle. Las familias marineras vivían dentro de la ciudad amurallada, muchas veces hacinadas en los pisos altos de las casas. Además, su día a día estaba condicionado por algo tan básico como los horarios de apertura y cierre de las puertas de la muralla, especialmente la conocida Puerta de Mar, en la zona de Portaletas.

El cambio empezó a gestarse en 1847, cuando el Gobierno decidió estudiar una reforma del puerto que llevaba siglos prácticamente igual. Poco después, el ingeniero Manuel Peironcely planteó un proyecto ambicioso: ampliar la capacidad, modificar los viejos muelles y crear una nueva dársena conectada directamente con la ciudad. A partir de ahí, todo se aceleró. En 1849, por orden de Isabel II, se autorizó la construcción de viviendas en el muelle dirigidas específicamente a la «necesitada clase pescadora». Y en 1850 ya estaban habitadas las primeras casas de lo que pronto sería conocido como la Jarana.

Un barrio pensado para vivir del mar

Estas viviendas no eran simples casas. Estaban diseñadas con una función muy clara que era facilitar el trabajo diario de los pescadores. Por eso contaban con amplios soportales, espacios cubiertos donde se podían reparar redes, limpiar pescado o preparar salazones sin depender del tiempo. El ambiente era constante. Mujeres, hombres y niños compartían tareas, conversaciones y discusiones en un entorno que no se detenía y de ahí que acabara teniendo ese nombre de Jarana ya que encajaba perfectamente con esa mezcla de ruido, actividad y vida comunitaria.

El propio puerto también se transformaba. Entre 1851 y 1858 se llevó a cabo la gran ampliación, con la creación del muelle Kaiberri y una nueva dársena mercantil equipada con compuertas que permitían mantener el nivel del agua incluso con la marea baja. Era un avance técnico clave para el crecimiento comercial de la ciudad.

Del esplendor al cambio

Durante buena parte del siglo XX, San Sebastián llegó a ser uno de los puertos pesqueros más importantes de Gipúzcoa. Los barcos crecieron en tamaño, las capturas aumentaron y la actividad no dejaba de expandirse. La modernización también llegó al mar. Primero con barcos de vapor, después con motores de gasolina y de este modo, las antiguas txalupas fueron dando paso a embarcaciones más grandes y eficientes. Y el muelle se adaptó con nuevas infraestructuras, como la ampliación de 1946, cuando se construyó la conocida estructura del portaaviones, destinada a la venta y tratamiento del pescado. Pero todo cambió a partir de los años 80 cuando la pesca artesanal empezó a perder terreno frente a la industrial. Los caladeros se agotaban, la competencia aumentaba y el modelo tradicional dejó de ser viable.

De barrio pesquero a espacio turístico

El cambio fue progresivo, pero evidente. La actividad mercantil desapareció en los años 70 y el puerto fue transformándose en un espacio dedicado al ocio. Las embarcaciones de recreo ocuparon las dársenas y el turismo comenzó a ganar protagonismo. Hoy, apenas quedan un par de pequeños barcos pesqueros como testimonio de lo que fue aquel barrio marinero. En su lugar, restaurantes, paseantes y visitantes conviven con elementos históricos que todavía resisten.

El Aquarium, los locales tradicionales y algunas embarcaciones turísticas forman parte de la nueva identidad del lugar. Y, aunque el bullicio ya no es el mismo, el barrio de la Jarana conserva algo difícil de explicar: una memoria que sigue presente en sus casas, en sus muelles y en cada rincón que mira al mar. Porque, al final, este pequeño barrio con nombre de fiesta no fue solo un lugar donde se vivía. Fue, durante mucho tiempo, el corazón marinero de San Sebastián.