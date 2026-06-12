Prohens cierra la puerta a mezclar otras medidas en la negociación con Vox para los Presupuestos de 2027

Tal como adelantó OKBALEARES en primicia el pasado domingo, el Govern balear que preside Marga Prohens aprobará este mes la orden de elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027 para que las consellerias puedan comenzar a trabajarlos y ha destacado que afronta su tramitación con «absoluta normalidad y tranquilidad».

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado que la negociación con Vox se centrará solo en los presupuestos y ha cerrado la puerta a aceptar pactos que incluyan otras medidas. Una actitud muy distinta a la que desembocó en los Presupuestos de 2025.

«Ley a ley», ha remarcado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, quien ha afirmado que hasta hoy desde el Govern no han hablado con los de Santiago Abascal sobre las cuentas autonómicas.

Entre otras medidas, PP y Vox acordaron en mayo de 2025 que el español también sea lengua vehicular en la educación, una de las medidas más significativas del acuerdo para aprobar los Presupuestos autonómicos para 2025. Un pacto que incluye avances clave para acabar con la imposición del catalán en las aulas y la exclusión del español, como sucedía durante las dos pasadas legislaturas del Govern de la socialista Francina Armengol.

Entre otras cuestiones, ambos partidos acordaron entonces modificar por primera vez la Ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalidades lingüísticas propias de cada isla con el fin de garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo. Desde la pasada legislatura sólo el catalán, y no el español, lo era, sin que hasta la fecha el Govern en minoría del PP de Marga Prohens lo hubiera modificado, generando un gran malestar en Vox.

En 2026, Baleares funciona con los Presupuestos prorrogados tras la falta de acuerdo entre ambos partidos. Ahora empieza la partida para las cuentas de 2027.