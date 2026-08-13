Jorge Fernández (53 años), sobre su carrera profesional: «Estoy en televisión por casualidad»

Jorge Fernández lleva dos décadas asociado a uno de los grandes formatos de la televisión. Desde hace 20 años se pone al frente de La Ruleta de la Suerte, un programa que se ha convertido en una de las grandes constantes de la pequeña pantalla. Sin embargo, el presentador alicantino llegó al mundo del espectáculo sin buscarlo porque sus intereses principales eran otros.

A sus 54 años, reconoce que su presencia ante las cámaras no respondía a un plan trazado desde joven. Todo lo contrario. Su trayectoria estuvo marcada por una serie de decisiones y circunstancias que terminaron conduciéndole hasta el lugar que ocupa actualmente. «Estoy en televisión por casualidad, porque yo soy licenciado en Educación Física», ha comentado al respecto.

Ingeniería y deporte

Aunque hoy resulte difícil imaginar a Jorge Fernández alejado de los platós, sus primeros pasos académicos apuntaban en otra dirección. El presentador comenzó estudiando Ingeniería, pero apenas necesitó un curso para darse cuenta de que aquella no era la formación que quería completar.

«Empecé a estudiar Ingeniería, pero lo dejé porque lo que realmente me gustaba era la carrera de Ciencias de la Actividad Física», explicó en una entrevista en la que repasó algunos de los momentos más importantes de su vida. Su verdadera vocación estaba relacionada con el deporte, una pasión que había acompañado al alicantino desde muy joven.

Finalmente, decidió cambiar de rumbo y se matriculó en INEF, en el Instituto Vasco de Educación Física (IVEF), adscrito a la Universidad del País Vasco. Allí pudo convertir su interés por la actividad física en una formación universitaria y terminó licenciándose en Educación Física.

La elección tenía una explicación sencilla. «Desde muy joven tuve claro que todo lo que estuviera relacionado con el deporte me apasionaba», ha contado Jorge. Durante aquellos años, su objetivo estaba mucho más relacionado con las pistas deportivas que con los estudios de televisión.

En COOL tenemos un dato realmente interesante. Jorge Fernández ejerció como profesor de Educación Física, organizando sus propias clases y desarrollando una actividad profesional muy alejada de los focos que terminarían acompañándole años después.

El baloncesto, su gran pasión

Antes de convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión, Fernández también intentó hacer carrera como deportista. El baloncesto ocupó un lugar importante en su juventud y llegó a competir a un nivel que le permitió soñar con dedicarse profesionalmente a este deporte.

Sin embargo, el salto definitivo no llegó como esperaba. El alicantino había pasado por categorías inferiores y por equipos de Segunda División hasta conseguir debutar en un conjunto de primer nivel. Fue entonces cuando una lesión de rodilla complicó todavía más sus planes.

A ello se sumó una reflexión personal sobre sus propias posibilidades. «Ya tenía 27 años y sabía que mi nivel no era para vivir del basket, así que me retiré», explicó tiempo después.

Aquella decisión supuso el final de una etapa, pero también abrió la puerta a otras oportunidades. Fernández comenzó entonces a explorar nuevos caminos profesionales y la moda se cruzó en su trayectoria. Su físico le permitió trabajar como modelo y participar en distintos desfiles, una experiencia que acabaría siendo determinante para su posterior llegada a los medios de comunicación.

La corona de Míster España

Su etapa como modelo alcanzó uno de sus momentos más destacados cuando fue elegido Míster España. Pero su paso por el certamen terminó convirtiéndose en algo todavía más singular de lo que podía imaginar.

Jorge Fernández mantuvo la corona durante un periodo excepcional porque, después de su victoria, al año siguiente no hubo un nuevo ganador del concurso. De esta manera, el presentador se convirtió en el único Míster España que ha permanecido durante dos años consecutivos como representante del título.

Aquel reconocimiento contribuyó a aumentar su popularidad y le permitió familiarizarse con un entorno que hasta entonces era completamente nuevo para él. Poco a poco, las cámaras dejaron de ser algo circunstancial y comenzaron a formar parte de su vida profesional.

El éxito de ‘La Ruleta de la Suerte’

El gran punto de inflexión llegó con La Ruleta de la Suerte. Fernández se convirtió en el rostro del concurso y, con el paso del tiempo, terminó consolidando una relación especialmente estrecha con el programa y con su audiencia.

20 años después, continúa al frente del formato, una longevidad poco habitual en televisión. Durante todo este tiempo, el concurso se ha mantenido como uno de los espacios más famosos de la programación de Antena 3 y Jorge ha hecho del plató prácticamente su segunda casa.

Su caso resulta especialmente llamativo precisamente por sus orígenes. No estudió Comunicación Audiovisual, no comenzó su carrera pensando en ser presentador y tampoco hizo de la televisión su primera elección profesional. Su formación estaba ligada al deporte y sus primeras experiencias laborales también.

En este sentido, podemos decir que la trayectoria de Jorge Fernández es un ejemplo de cómo una carrera puede cambiar completamente de dirección. De la Ingeniería al INEF, de las pistas de baloncesto a las pasarelas y de la moda a los platós, el alicantino ha ido acumulando etapas que, vistas con perspectiva, parecen formar un camino mucho más coherente de lo que probablemente fueron mientras las estaba viviendo.