Un concursante de ‘La Ruleta de la Suerte’ saca a la luz su curioso pasado con Jorge Fernández

La Ruleta de la Suerte se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los concursos televisivos más vistos de la parrilla televisiva española. Durante sus emisiones, han sido muchos los participantes que se han lanzado a la aventura y han querido experimentar la experiencia del programa de primera mano. El show de letras más legendario de la televisión, con Jorge Fernández como maestro de ceremonias, ha dado la bienvenida a sus nuevos participantes. Pero, recientemente, los espectadores han sido testigos de un acontecimiento poco habitual en la temática del formato. Pues, para sorpresa de todos, una de las concursantes compartía un pasado en común con el presentador.

Todo tuvo lugar el pasado lunes, 9 de septiembre. Como es habitual en el programa, el show comienza con Jorge Fernández introduciendo durante los primeros minutos a los tres concursantes que lucharán por llevarse la mayor cantidad de dinero en la famosa ruleta. Un espacio introductorio donde una de las protagonistas fue Estefanía, una joven vasca de 35 años. Pues, sin verlo venir, la mujer sorprendió al comunicador al hacerle saber que lo conocía muy bien a nivel personal. Pero, lejos de dejarlo ahí, lo más curioso fue que, al parecer, su vínculo surgió antes de que Fernández se hiciese conocido públicamente.

«Fuiste mi profesor de gimnasia cuando tenía 9 años», le dijo la participante. Ante ello, el presentador de La Ruleta de la Suerte no pudo evitar quedarse de piedra, pues no lograba recordar a la concursante. Pero, estuvo de acuerdo con ella y explicó que antes de su incursión en la pequeña pantalla, estuvo viviendo durante varios años en Vitoria.

Fue así, por aquellos años, que estuvo ejerciendo como profesor de educación física. «Sigues siendo igual de guapo», le dijo Estefanía. Ante ello, Jorge Fernández no dudó en darle un fuerte abrazo a la concursante. Un gesto con el que expresó su emoción al recordar una bonita época de su vida pasada. Pero, eso no fue todo. La participante le contó a la copresentadora, Laura Moure, que todavía tenía más historia por contar.

«Hoy no jugamos, cuéntalo todo», declaraba la comunicadora con curiosidad. «Había una profesora que estaba completamente enamorada de ti», revelaba Estefanía al presentador de Antena 3. «¿Qué dices? Yo esto no lo sabía. Me pongo colorado con estas cosas», reconocía Jorge Fernández.

«Bastante tenía con dar clases a diez cursos, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO», comentó él. «Como para darme cuenta de quién estaba enamorada de mí», agregaba con asombro. Asimismo, y aunque lo comentado sucedió hace muchos años, Estefanía le dijo que le sigue guardando mucho cariño.

«Le recuerdo como un buen profesor y muy joven», comentó entre risas. «Tenía 27 años. Me ha hecho mucha ilusión», confesaba Fernández al respecto. Sin lugar a duda, un momento con el que ambos dejaron claro que la vida está repleta de casualidades.