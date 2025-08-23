Deja mudo a su cita de ‘First Dates’ por su fantasía sexual: «En un templo»

El programa First Dates, que durante este verano se emite en Telecinco, se ha convertido en la revelación de la programación de la cadena de Mediaset, dando grandes audiencias en el prime time. Como ya contamos en Happy FM, la cadena ha vuelto a confiar en Carlos Sobera y su equipo para ocupar el horario de ¡De Viernes!, que durante el mes de agosto emite repeticiones de sus mejores momentos de la temporada, aunque los datos no han sido nada buenos durante las últimas semanas.

El espacio de citas ha tenido como protagonistas de una cita memorable a Daniel, un estudiante granadino de 24 años, y a Diana, una violinista madrileña de 19. El joven llegó al restaurante sorprendiendo a Carlos Sobera con un poema con el que le expresó su admiración: «A un presentador carismático que destacó en mi infancia. Sacerdote del amor (…) realmente un ejemplo a seguir». Tal y como ha confesado, su deseo es ser tan famoso que «la gente se preguntase si Dani Martín es el cantante o el escritor», ya que se apellida igual que el que fuera vocalista de El Canto del Loco. Además, estableció un requisito claro para su cita: «No podría estar con una persona que comete faltas de ortografía».

Diana llegó con su violín y recibió, ella también, una nota poética de Daniel: «Serás la mujer que me arrebatará el corazón, trasteando mi alma con el fulgor de sus ojos». La primera impresión fue positiva, tanto que el granadino pensó que su compañera «parecía una modelo», mientras Diana apreció el detalle que se marcó: «¡Toma ya, qué profundo este chaval»!

Ambos reconocieron no tener experiencia en relaciones serias, lo que Daniel vio como una ventaja: «Sería un punto donde comenzar para entendernos». Sin embargo, para Diana no era nada positivo: «Un tío virgen no me pone porque me gustaría que tuviera más manejo del asunto».

La cena dio un giro cuando la madrileña compartió su fantasía sexual: «Me gustaría hacer un templo de mí misma desnuda, con muchas estatuas de mí misma y tener sexo con la gente que yo quiero en ese templo». Su cita en First Dates no pudo más que dejar claro que estaba mu sorprendido, calificando la idea de «una locura» y admitió quedarse «flipando».

La velada continuó con Diana tocando el violín, lo que llevó a Daniel a describirla como «una diosa con el violín», mientras ella confesaba sentirse como «una diva». A pesar de que parecía haber buen ambiente en la cena, la conexión del encuentro no fue como ninguno de los dos esperaban, por eso ambos decidieron no tener una segunda cita, optando por quedar como amigos y seguir buscando el amor fuera de First Dates.