La RFEF vuelve a multar a Gerard Piqué con el Andorra: 9.000 euros por desquiciarse con el árbitro

El Comité de Disciplina de la RFEF ya ha aplicado el protocolo sancionador contra Gerard Piqué. A raíz del incidente con los árbitros en el Andorra-Deportivo, el presidente catalán ha vuelto a ser multado con 9.000 euros de sanción. Un castigo que no es la primera vez que lo recibe y que pone en el foco la tensión que sigue viviendo con el colectivo arbitral cuando toman decisiones que no le gustan.

Según indicó el colegiado Eder Mallo, el acta no deja lugar a dudas de que sobrepasó los límites: «Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminando una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: ‘Qué fácil es pitar a los pequeños’. Todo ello, mientras era sujetado por miembros de su club». Unas acusaciones muy similares al pasado mes de octubre después de perder ante el Leganés: «Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta», dijo en aquel momento.

A raíz de ello, el órgano disciplinario siguió lo marcado y lo calificó como una infracción en el artículo 114 del Código Disciplinario en relación a los artículos 70 y 93 de la RFEF, castigado con 9.000 euros de multa. El artículo 70 habla de actos y conductas contrarias a la tolerancia y el respeto mientras que el 93 se refiere al incumplimiento de las decisiones federativas, como el hecho de que bajase a la zona de vestuarios.

Sin embargo, Pique ha contado con la suerte de que la multa haya sido mayor, puesto que la última vez le avisaron que en caso de reiterar un hecho similar, podría haber sufrido alguna de las sanciones complementarias previstas en el artículo 93.1 donde hubiera tenido que pagar una cuantía de 602 a 3.006 euros y una o varias de las siguientes sanciones: inhabilitación o suspensión por tiempo de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros, o clausura, total o parcial, de hasta tres partidos o dos meses o deducción de tres puntos en la clasificación final».