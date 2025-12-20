Piqué pierde los papeles contra el árbitro en el descanso del Andorra-Deportivo

Gerard Piqué, presidente y máximo accionista del Andorra, fue el protagonista del acta del partido que midió a sus pupilos con el Deportivo de La Coruña. El ex jugador del Barcelona intentó intimidar al árbitro del partido, el vasco Eder Mallo, durante el descanso del encuentro y la cosa no fue a mayores al término del encuentro gracias al triunfo por 1-0 de su equipo.

El colegiado, pese a todo, reflejó en el acta el comportamiento macarra del dueño del equipo andorrano, metido ahora en una suerte de Dmitri Piterman estando incrustado en el cuerpo técnico del club. Fueron los miembros del banquillo, precisamente, quienes tuvieron para que la cosa no fuese a mayores sujetando a Piqué cuando se dirigía al colegiado.

«Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: ‘Que fácil es pitar a los pequeños’», especificó.

La situación alcanzó unas cotas muy violentas como reflejó Eder Mallo en su acta. «Se dirigió hacia mí y mis compañeros en esos términos mientras era sujetado por miembros del cuerpo técnico», indicó. Piqué se quejó de que el gol de Lautaro fue anulado por una falta dudosa en la primera mitad y eso causó su gran enfado. El jugador volvería a marcar en el minuto 77 el definitivo 1-0 en el partido.

No es primera vez esta temporada que Piqué pierde los papeles contra un árbitro. En el partido de esta temporada contra el Leganés, el colegiado Ais Reig reflejó que también fue al vestuario: «Posteriormente, ya dentro del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes fuertes en la puerta. Al abrirla, se identificó a don Gerard Piqué Bernabéu, quien manifestó: ‘Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta’».

Piqué puede que tenga patente de corso para hacer este tipo de comportamientos en la Kings League, pero en el fútbol real los presidentes no pueden campar a sus anchas como se ha demostrado en dos actas arbitrales. Veremos si el dueño del Andorra es capaz de reconducir su actitud o se verá sometido a graves sanciones.