Estos son los posibles rivales del Rayo Vallecano en octavos de final de la Conference League

El cuadro de la Conference League ha quedado configurado de cara a los playoffs que darán acceso a los octavos de final, donde espera el Rayo Vallecano, que terminó en quinta posición en la fase de liga. Únicamente se ha sorteado esta primera eliminatoria, mientras que el sorteo de octavos será una vez que se conozcan todos los clasificados. Será el 27 de febrero cuando se conozca el camino definitivo de los franjirrojos hacia la final de Leipzig, que se celebrará el 27 de mayo.

Los madrileños son uno de los equipos más fuertes de una competición donde Crystal Palace o Fiorentina –colista de la Serie A– aparecen como grandes escollos. Sin embargo, estos dos conjuntos jugarán los playoffs y no podrían medirse a los de Iñigo Pérez hasta unas hipotéticas semifinales. En octavos de final únicamente tienen a cuatro posibles rivales, los clasificados en undécima, duodécima, vigesimoprimera y vigesimosegunda posición en la liguilla de la Conference.

El sorteo de playoffs de la Conference League de camino a octavos de final ha dejado como duelos entre estos cuatro equipos las siguientes eliminatorias: KuPS(Finlandia) – LechPoznan (Polonia) y Shkendija (Macedonia del Norte) – Samsunspor (Turquía). De ahí saldrán dos equipos clasificados que, en el sorteo de octavos de final, quedarán emparejados contra el quinto y el sexto clasificado. Es decir, serán los rivales de Rayo Vallecano y Shakhtar Donetsk.

‘Playoffs’ de la Conference League

El sorteo de la Conference League celebrado este viernes ha dejado ocho emparejamientos, de los que saldrán los ocho últimos clasificados para los octavos de final. En esa ronda ya tenemos a los equipos que acabaron en la parte alta de la clasificación. Se trata de: Racing de Estrasburgo (Francia), Rakow Czestochowa (Polonia), AEK Atenas (Grecia), Sparta de Praga (República Checa), Rayo Vallecano (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Mainz 05 (Alemania) y AEK Larnaca (Chipre). Las eliminatorias que se han sorteado han sido las siguientes:

KuPS Kuopio (Finlandia) – Lech Poznan (Polonia)

Noah (Armenia) – AZ Alkmaar (Holanda)

Zrinjski (Bosnia y Herzegovina) – Crystal Palace (Inglaterra)

Jagiellonia (Polonia) – Fiorentina (Italia)

Shkendija (Macedonia del Norte) – Samsunspor (Turquía)

Drita (Kosovo) – Celje (Eslovenia)

Sigma Olomouc (República Checa) – Lausanne-Sport (Suiza)

Omonoia (Chipre) – Rijeka (Croacia)

Cuadro de octavos de final de la Conference League

Los octavos de final se sortearán el próximo 27 de febrero. Será un sorteo en el que también queden ya claros los emparejamientos de cuartos, semifinales y final. Es decir, se conocerá ya todo el camino hacia el partido por el título, que se celebrará en Leipzig el 27 de mayo. El Rayo Vallecano es uno de los principales favoritos de la competición y conocerá a sus rivales entonces.