Colas en Lidl desde hoy por el cargador de batería portátil que todos deberíamos llevar en el coche

Las tiendas Lidl están registrando colas y gran expectación por un cargador de batería portátil para el coche. Este dispositivo, pequeño, ligero y fácil de manejar, se ha convertido en un imprescindible para cualquier conductor, ya que permite recargar la batería del vehículo en cualquier momento y lugar, evitando quedarse tirado en la carretera. Además, incluye un cable de conexión con bornes y un enchufe de red de 230 V.

El cargador de la batería del coche de Lidl

Fabricado en plástico, su carcasa mide aproximadamente 158 x 60 x 39 mm. El cable de red H03VVH2-F tiene 2 m de longitud con enchufe, y el cable de conexión (positivo/negativo) también mide 2 m con bornes. El peso total del dispositivo es de aproximadamente 360 g.

Control inteligente por microprocesador con programa de diagnóstico y proceso de carga completamente automático.

Para todas las baterías de coche y moto de 6 V o 12 V y capacidad de 1,2–120 Ah.

4 programas para una adaptación óptima al tipo de batería

Pantalla LED para programas de carga, valor de tensión, estado de carga, advertencia de polaridad inversa y modo de espera.

Carga por impulsos para la reactivación de baterías descargadas.

Modo de carga invernal para bajas temperaturas exteriores (para una batería de 12 V).

Protegido contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecarga.

Conexión de larga duración para un mantenimiento óptimo de la carga sin formación de sulfatos.

Incluye bolsa de almacenamiento.

La corriente de carga máxima es de 5 A, con una tensión de funcionamiento de 230 V ~ 50 Hz. Opera en un rango de temperatura ambiente de -20 °C a +50 °C. El principio de carga se ilustra con el Programa 3, que proporciona 14,4 V / 5,0 A.

Consejos de uso

El cargador de batería para el coche de Lidl es muy fácil de utilizar, aunque es importante seguir algunos pasos:

Lo primero es colocar la batería en un lugar estable y ventilado, evitando espacios cerrados o con materiales inflamables. Antes de conectarlo, es fundamental comprobar que la tensión y el amperaje del cargador son compatibles con la batería del vehículo, en este caso 230 V y hasta 5 A de corriente de carga. A continuación, se conecta el cable positivo del cargador al borne positivo de la batería, y el cable negativo al borne negativo, asegurándose de que los bornes queden bien sujetos para evitar chispas o cortocircuitos. Una vez conectados los cables, se enchufa el cargador a la corriente eléctrica y se selecciona el programa de carga adecuado según las instrucciones del fabricante; por ejemplo, el Programa 3 con 14,4 V y 5 A es ideal para cargas completas. Durante la carga, es recomendable supervisar periódicamente el estado de la batería y la temperatura del cargador, asegurándose de que no haya sobrecalentamiento.

Precio y disponibilidad

El cargador de batería para coche de Lidl lo recomiendan el 100% de los clientes, con una valoración de 4,7/5 basada en 37 opiniones; además, su precio es de 13,49 €. Se encuentra disponible online, con entrega prevista hasta el martes 24 de marzo de 2026, y cuenta con opción de devolución gratuita durante 30 días.

Recomendaciones de la DGT

Muchas personas creen que el invierno es la época del año en la que más se estropean las baterías de los coches. Sin embargo, las altas temperaturas del verano pueden provocar daños en este elemento tan importante para los vehículos, ya que está diseñado para funcionar correctamente a 25 grados. De hecho, según un reciente estudio de RACE, el 30% de los fallos eléctricos y el 50% de las averías en general afectan a las baterías de los vehículos. En realidad, el calor acelera el desgaste de la batería porque las moléculas de azufre que tiene en el interior se descomponen más rápido, lo que aumenta su descarga. La vida promedio de una batería son 4 años.

Para prevenir averías en la batería durante estos meses de calor, la cadena de talleres Confortauto ofrece algunos consejos que recoge la propia DGT.

Revisar de forma periódica la batería y el sistema eléctrico del vehículo.

Evitar utilizar varios sistemas eléctricos al mismo tiempo con el motor parado (por ejemplo, el aire acondicionado, la radio, las luces, etc.).

Proteger el coche de las altas temperaturas. Si la temperatura en el vehículo supera los 50 grados, la vida útil de la batería puede reducirse incluso a la mitad.

Examinar los niveles de ácido de la batería y comprobar que ninguna de las celdas está vacía o con poco líquido.

Conducir de manera progresiva y eficiente para no desgastar tanto las piezas del vehículo, incluida la batería.

«La conducción eficiente es un modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo lograr un bajo consumo de carburante a la vez que reducir la contaminación ambiental. A su vez se obtiene un mayor confort en la conducción y una disminución en los riesgos en la carretera». Para conducir de manera eficiente hay que evitar frenazos bruscos y acelerones, realizar el cambio de marchas de manera adecuada y circular a una velocidad apropiada.