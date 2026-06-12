El aburrimiento genera más absentismo laboral en España que el estrés

El absentismo laboral en las empresas españolas no se explica principalmente por la sobrecarga o el estrés percibido, sino por una desconexión más profunda entre las personas y sus organizaciones. Esta es una de las principales conclusiones del Informe sobre el Estado de las Personas en la Empresa en España 2026, elaborado por Dathum a partir del análisis de 31.257 personas, 15 sectores y cinco años de datos longitudinales.

El estudio diferencia dos zonas problemáticas en la experiencia laboral: el sufrimiento, vinculado a ansiedad y sobrecarga, y el vacío, asociado a aburrimiento, apatía y desconexión. Mientras que el sufrimiento genera 10 veces más absentismo que la zona óptima —aquella en la que el trabajador se siente implicado, reconocido y con un nivel adecuado de reto y soporte—, el vacío genera 17,8 veces más. Además, el 12,6% de la fuerza laboral española se encuentra en esta zona de vacío, que aumenta por segundo año consecutivo.

Desde Dathum advierten de que este fenómeno es especialmente difícil de detectar porque no siempre se expresa a través de conflicto, queja o rotación. «La persona puede permanecer en la organización, cumplir formalmente con sus tareas y, aun así, haber dejado de estar vinculada al proyecto», explica Roberto Rodríguez, co-founder de Dathum. En este sentido, el informe apunta que reducir la carga de trabajo no siempre resuelve el problema si no se acompaña de reto, autonomía y soporte adecuado.

El informe fue presentado hoy en el Club Métropolis de Madrid ante CEOs y responsables de Recursos Humanos de empresas que operan en España. El acto fue abierto por Joaquín Abril-Martorell, co-founder y CEO de Dathum, quien subrayó la trascendencia del estudio y de la tecnología que lo sustenta: «Por primera vez en la historia del management disponemos de un método riguroso que arroja luz sobre lo que ocurre realmente con las personas dentro de las organizaciones. Es un orgullo que esta tecnología disruptiva haya sido desarrollada por una empresa española».

El informe identifica una brecha creciente entre lo que las organizaciones creen estar midiendo y lo que realmente está ocurriendo con sus equipos. Según los datos analizados, la correlación entre el estrés percibido y el absentismo es prácticamente inexistente (-0,09 sobre 100), mientras que la apatía presenta la correlación más alta con el absentismo entre las disfuncionalidades analizadas (63,5 sobre 100).

Lo que nunca se mide

A diferencia de las encuestas directas de clima o bienestar, Dathum mide de forma indirecta la distancia entre lo que cada persona valora y lo que realmente recibe en su experiencia de trabajo. Esta metodología propia —desarrollada y patentada por Dathum durante cinco años de investigación longitudinal— permite identificar factores que no suelen declararse de forma explícita, como la pérdida de sentido, el bajo reconocimiento profesional, el vacío laboral o las tensiones acumuladas que acaban impactando en absentismo, productividad, compromiso y capacidad de transformación.

«Durante años, las empresas han medido muchas variables relacionadas con las personas, pero no siempre han podido ver las que más impacto tienen en sus resultados. Este informe permite analizar, con datos y mediante algoritmos, fenómenos que hasta ahora quedaban fuera del diagnóstico convencional», señala Roberto Rodríguez, co-founder de Dathum.

Una brecha que alcanza su máximo histórico

El Informe sobre el Estado de las Personas en la Empresa en España 2026 sitúa estos resultados en un contexto de caída sostenida en los indicadores de capital humano, es decir, el conjunto de capacidades, compromiso y bienestar de las personas en una organización. Desde 2021, el NPS interno —la medida de hasta qué punto los propios empleados recomendarían su empresa como lugar para trabajar— ha caído un 26%. Además, 2025 es el primer año de la serie en el que todas las variables de capital humano se mueven en la misma dirección negativa.

Para Dathum, no se trata de una tendencia gradual, sino de un punto de inflexión. El ritmo de cambio habría superado la capacidad de las organizaciones para acompañar a las personas que debían ejecutarlo. El informe no identifica una falta de esfuerzo por parte de los trabajadores, sino una falta de soporte en un momento de alta exigencia organizativa.

La compañía considera que la brecha entre empresa y personas ha alcanzado su máximo histórico y que su impacto no siempre está correctamente parametrizado en la cuenta de resultados. Absentismo, baja productividad, pérdida de compromiso o deterioro de la capacidad de transformación aparecen como efectos visibles de tensiones que, hasta ahora, muchas organizaciones no estaban midiendo con precisión.

Cuatro de cada diez trabajadores han dejado de creer que su trabajo importa

El desenganche laboral aparece estrechamente conectado con otro de los grandes hallazgos del informe: la pérdida de reconocimiento profesional. Según los datos de Dathum, cuatro de cada 10 trabajadores españoles están en zona baja de estima profesional, lo que significa que han dejado de percibir que su trabajo importa o tiene valor dentro de la organización.

Esta dimensión es la que mayor impacto tiene en los principales indicadores de resultado. Las personas con bajo reconocimiento presentan 16,4 veces más absentismo y 15,1 veces más baja productividad que aquellas que se encuentran en niveles altos de reconocimiento.

El informe también identifica una relación directa entre liderazgo y reconocimiento percibido. Bajo un liderazgo inclusivo —el estilo en que el líder favorece que las personas contribuyan, crezcan y se sientan parte activa de la organización— el reconocimiento alcanza un valor de 68,5 sobre 100, mientras que bajo liderazgo de exclusión —en el que el líder no cuenta con su equipo ni reconoce su contribución— cae a 16,8 sobre 100. Para Dathum, este dato muestra que el papel del manager no se limita a la asignación de tareas, sino que influye directamente en la capacidad de las personas para mantener su compromiso, su contribución y su crecimiento dentro de la organización.