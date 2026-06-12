Torneo de Queen’s 2026: cuándo empieza, dónde se juega, fechas claves y cómo ver por TV los partidos

La temporada de hierba comienza y antes de pensar en Wimbledon hay que centrarse en uno de los campeonatos con más magia que existe en el calendario. El Torneo de Queen’s 2026 promete ser apasionante y, aunque el defensor del título Carlos Alcaraz no participará, Rafa Jódar espera poder morder metal después del gran año que está firmando, siendo una de las grandes irrupciones en el mundo del tenis.

Cuándo empieza el Torneo de Queen’s 2026

La ATP programó que este apasionante Torneo de Queen’s 2026 arranca el lunes 15 de junio y termine el domingo 21, por lo que estamos hablando que esta competición que sirve para abrir la temporada de hierba durará apenas una semanita. Recordamos que jugadores como Rafa Jódar, Álex de Miñaur, Cameron Norrie, Alejandro Davidovich o Jiri Lehecka son las caras más reconocibles que estarán presentes en este emocionante campeonato que se disputa en Inglaterra.

En dónde se juega el Torneo de Queen’s 2026

El The Queen’s Club, situado en West Kensington, Londres, será el escenario donde se disputará el Torneo de Queen’s 2026. Este recinto deportivo cuenta con un total de 28 pistas al aire libre, mientras que poseen otras diez que estarían cubiertas para poder protegerse de la lluvia. Sin duda, este es uno de los espacios con más magia en el mundo del tenis, ya que fue inaugurado en 1886.

Calendario del Torneo de Queen’s 2026

Como ya hemos mencionado, este mítico torneo londinense que es un ATP 500 comenzará el lunes de 15 y durante una semana los tenistas pelearán por llegar al domingo 21 de junio y proclamarse campeón para llevarse los casi 500.000 euros que se embolsará el que consiga suceder en el trono a un Carlos Alcaraz que es el vigente campeón, pero que no participará en esta edición por lesión.

Primera ronda. Lunes 15 y martes 16 de junio.

Octavos de final. Miércoles 17 de junio.

Cuartos de final. Viernes 19 de junio.

Semifinales. Sábado 20 de junio.

Final del Torneo de Queen’s 2026. Domingo 21 de junio a las 13:30 horas.

Dónde ver por televisión el Torneo de Queen’s 2026

Los diferentes partidos que se disputen en la capital de Inglaterra se podrán ver en directo por televisión a través del medio de pago Movistar+, que fue el operador que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país dichos encuentros del Torneo de Queen’s 2026. Esto quiere decir que habrá que tener contratada esta plataforma, siendo los canales elegidos para retransmitirlos Vamos, Movistar+ Plus y Movistar Deportes.

También hay que tener en cuenta que Movistar+ pone a disposición de todos sus clientes su aplicación para que puedan ver los diferentes partidos que se disputen en el Torneo de Queen’s 2026 en directo en streaming y en vivo online. Su página web estará habilitada para que sus clientes accedan a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en la hierba londinense. También está la plataforma de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

En la web de OKDIARIO también te estaremos informando con todo lujo de detalles sobre lo que suceda en este mítico ATP 500 que se juega en suelo londinense. Narraremos en directo los partidos más destacados y estaremos, lógicamente, prestando especial atención a Rafa Jódar y resto de tenistas españoles que participen en el Torneo de Queen’s 2026, publicando sus respectivas crónicas y compartiendo las reacciones relevantes que nos lleguen desde Inglaterra.