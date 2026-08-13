La playa desconocida del sur de España con agua cristalina que parece una piscina natural a la que sólo se puede llegar andando o por mar

Estando ahora en verano, apetece ir a la playa todos los días. Sin embargo, muchas de las que se encuentran en el litoral andaluz están masificadas, de modo que se hace necesario buscar pequeñas calas en las que disfrutar del sol y de la arena incluso cuando el acceso es algo más complicado. Es el caso de la playa del sur de Almería que seguro que vas a querer visitar, con agua tan cristalina que parece una piscina natural y a la que sólo se puede llegar andando o por mar

La cala se encuentra cerca de Agua Amarga, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Y al terminar el camino que nos lleva hasta ella, no aparecen ni chiringuitos, ni pase marítimo sino una franja de arena fina de unos 150 metros, resguardada entre paredes de roca clara. Cuando el mar está tranquilo, el agua deja ver el fondo y adquiere tonos que van del azul al turquesa, mientras que las formaciones erosionadas que enmarcan la playa completan su imagen más reconocible y entre sus recovecos quedan pequeñas pozas llenas de agua, como si fueran piscinas naturales junto a la orilla.

La playa desconocida del sur de España con agua cristalina

Cala de Enmedio es la cala de la que muchos se sorprenden al descubrirla. Se abre entre el Cerro del Cuartel y el Cerro de la Higuera, en la desembocadura de la Rambla de la Cala. Tiene unos 35 metros de anchura. La entrada al agua es progresiva y la arena apenas presenta piedras, algo que facilita el baño cuando no hay oleaje. A ambos lados sobresalen unas formaciones blanquecinas que se adentran en el Mediterráneo y que son dunas fosilizadas sobre las que el viento y el agua han ido dejando formas irregulares. El contraste entre esas rocas claras, los cerros secos y el color del agua explica buena parte del atractivo de esta playa.

La transparencia también atrae a quienes practican snorkel. En los extremos hay fondos rocosos que pueden observarse sin alejarse demasiado de la orilla. Su aspecto, sin embargo, no debe llevar a engaño: no existe servicio de vigilancia o salvamento y las condiciones pueden cambiar si se levanta viento. Desde la arena se ve Agua Amarga y, detrás del pueblo, Mesa Roldán con su faro y su castillo. Podemos decir que se crea una estampa que tiene el mar, el relieve volcánico y la vegetación escasa propia de esta parte de Almería.

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Cómo llegar a Cala de Enmedio

Una de las rutas comienza en Agua Amarga, al final de la calle Depósito. El camino recorre alrededor de 1,7 kilómetros hasta la playa. Su primer tramo obliga a subir unos 90 metros para descender después hacia la costa. No es una excursión especialmente larga, pero conviene utilizar un calzado que sujete bien el pie. También se puede partir desde Cala del Plomo. Cerca del aparcamiento, junto a los restos de una antigua noria, es donde encontramos otro sendero de unos 1,7 kilómetros que es más llano y que se puede hacer sin problema en una media hora. Eso sí, para alcanzar el punto de inicio hay que circular antes por una pista de tierra. La tercera opción es llegar desde el mar. En verano se organizan excursiones en kayak desde Agua Amarga que pasan por Cala de Enmedio y pueden continuar hasta Cala del Plomo. Antes de salir hay que comprobar el oleaje y consultar las limitaciones vigentes, sobre todo cuando se navega en grupo.

Tengamos en cuenta además que si se va andando apenas hay sombra y más ahora que es agosto. Se aconseja salir temprano, llevar suficiente agua y evitar las horas centrales del día. Y por otro lado, el regreso obliga a subir de nuevo lo que se descendió a la ida, algo que conviene tener en cuenta antes de cargar con demasiado peso.

Qué llevar para pasar unas horas en esta cala de Almería

Cala de Enmedio es una playa virgen sin fuentes, aseos, papeleras ni establecimientos. La comida, la bebida y la protección solar deben prepararse antes de comenzar la ruta. También puede ser útil llevar algo que proporcione sombra, aunque después habrá que transportarlo durante el camino de vuelta. Nada de lo que se lleve puede quedarse allí. Las bolsas, los envases, las colillas y los restos de comida deben recogerse y depositarse en un contenedor al regresar. La cala carece de servicio de limpieza y cualquier residuo abandonado permanece en un entorno natural especialmente sensible.

La playa forma parte de Cabo de Gata-Níjar, el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía y un enclave reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial. Su valor reside precisamente en un litoral que todavía conserva buena parte de su paisaje original y aunque Cala de Enmedio ya no es un secreto ni permanece desierta durante todo el verano la falta de carreteras y edificios mantiene una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otras playas que merece la pena experimentar.