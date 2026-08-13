Condiciones variadas en Andalucía: sol, lluvia y tormentas según AEMET

Los cielos en el conjunto del territorio andaluz se presentan hoy, 13 de agosto de 2026, en general poco nubosos, con algunas brumas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En el interior oriental y las sierras, la nubosidad provocará chubascos y tormentas por la tarde, potencialmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios, mientras que las mínimas ascienden en la vertiente atlántica.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de agosto

Cielo despejado y calor sofocante en Sevilla

El sol se despereza lento en Sevilla, saludando este día con un cielo que invita a disfrutar. Con temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 40 grados, se espera una jornada cálida, pero el ambiente estará cargado de humedad, alcanzando hasta un 70%. Por la mañana, el viento soplará suave, aunque hacia la tarde podría intensificarse, recordándonos que no siempre la brisa es un susurro.

A medida que avanza el día, la sensación térmica puede elevarse hasta los 40 grados, regalando un estallido de calor en las calles. A primera hora, disfrutamos de un cielo despejado, que dará paso a algunas nubes a medida que el sol avanza. Aunque no se prevén lluvias significativas, el aire pesado nos recordará que estamos en plena temporada estival. La luz del día se extenderá desde las 7:38 hasta las 21:18, ofreciendo largas horas para disfrutar de la vibrante vida sevillana.

CÃ³rdoba: cielo despejado con nubes amenazantes

Sopla un viento fresco que trae consigo un ambiente de inestabilidad en Córdoba. La mañana amanece tranquila, marcada por un cielo despejado que pronto irá cediendo ante la llegada de nubes amenazantes, prometiendo una tarde de sorpresas. El sol, que se asoma desde temprano, elevará las temperaturas hasta los 41°C, mientras la brisa, aunque suave al inicio, empezará a cobrar fuerza.

Sin embargo, la primera mitad del día no ofrecerá lluvias, pero la tarde nos presentará un panorama distinto. Con una probabilidad del 20% de lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h, la sensación térmica podría hacer que se sienta más calurosa de lo que realmente es. Es recomendable salir preparado; ¡no olvides el paraguas para cualquier eventualidad!

En Huelva, ambiente templado con sol y nubes

El tiempo se presentará con un ambiente templado, alternando momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados y aunque no se esperan lluvias, el viento soplará suavemente, creando una sensación agradable a lo largo del día.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando la tranquilidad de la jornada. La mezcla de sol y cielos parcialmente nublados invita a realizar actividades diarias en un ambiente cálido y cómodo.

Cielo despejado y calor intenso en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y a medida que avanza la mañana, la temperatura se posiciona alrededor de los 24 grados. La sensación térmica se sentirá algo más elevada, alcanzando hasta 39 grados, debido a una humedad relativa del 85%, lo que generará un ambiente algo pesado. Con el viento soplando del sur a 20 km/h, las ráfagas podrían rondar los 30 km/h, por lo que es recomendable tener precaución en actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el termómetro subirá hasta los 32 grados, manteniendo un cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. La puesta del sol se anticipa a las 21:18, lo que proporcionará más de 13 horas de luz. La jornada promete ser calurosa, perfecta para disfrutar de la brisa marina y las delicias gaditanas.

JaÃ©n: cielos despejados y nubes sorpresivas

La mañana en Jaén se presenta despejada y cálida, con temperaturas rondando los 26 grados, lo que invita a disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, el cielo irá nublándose y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, cuando las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados. Es recomendable llevar paraguas y vestirse con ropa ligera, ya que, aunque el sol brillará, las nubes podrían sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 24 grados. Con el avance de la mañana, el sol comenzará a calentar el ambiente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 31 grados en la tarde, mientras una leve brisa de viento del sureste ronda los 15 km/h, haciendo más agradable la sensación térmica.

Por la tarde, se prevé que el cielo se mantenga despejado, aunque se variará la sensación térmica hasta los 38 grados. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas del día, ya que la humedad alcanzará picos del 90%. La noche traerá un descenso en las temperaturas, con un ambiente más fresco y relajante.

Granada: cielo nublado con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados y una suave brisa, proporcionando un ambiente agradable con temperaturas mínimas en torno a los 23 grados. A medida que avance el día, se intensificará la probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, donde se espera que las nubes cubran más el cielo y la temperatura alcance máximas de 23 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la sensación térmica podría variar y las condiciones pueden cambiar rápidamente.

AlmerÃ­a: ambiente fresco con tarde cambiante

Las primeras horas traen un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas mínimas de 26°C. A medida que avance la mañana, el mercurio ascenderá hasta los 27°C, acompañados por un cielo despejado que poco a poco se verá alterado por nubosidad. Sin embargo, en la tarde, se anticipan chubascos intermitentes y una temperatura máxima que alcanzará los 34°C, bajo vientos del sur a 15 km/h.

Con la llegada de la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas, ya que se prevén precipitaciones puntuales. La sensación térmica puede elevarse hasta los 43°C y la humedad alcanzará niveles altos con una máxima del 85%. Disfruten de la salida del sol a las 07:25 y prepárense para una tarde cambiante.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET