Cielo poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad, especialmente en el Prepirineo, donde podrían registrarse chubascos y tormentas puntualmente fuertes. Las temperaturas se mantendrán elevadas, mientras un viento flojo cambiará a componente sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de agosto

Barcelona: cielo despejado y calor moderado

El cielo se despereza lento en Barcelona, mostrando un manto azul con algunas nubes que podrían parecer tímidas. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 33 grados, mientras el viento del sureste, suave pero constante a unos 15 km/h, acariciará la ciudad. No se espera lluvia, lo que invita a disfrutar de un agradable paseo bajo el sol radiante que empezará a brillar desde las 06:58.

Ya por la tarde, la calidez se hará más palpable y con una sensación térmica que llegará hasta los 37 grados, el ambiente promete ser un poco pesado, especialmente con la humedad que se alzará hasta un 70%. La luz del día se extenderá hasta las 20:53, regalándonos horas doradas para disfrutar al aire libre. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, prometiendo una velada agradable en la encantadora ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo una sensación de inquietud, con nubes oscuras acechando el cielo y un viento fuerte que agita las hojas de los árboles. La temperatura comienza en un fresco 26°C, pero la humedad se siente abrumadora, alcanzando el 80%. A medida que avanza la mañana, se anticipan rachas de viento de hasta 38 km/h, lo que podría generar incomodidad en la jornada.

Por la tarde, el panorama cambia drásticamente, alcanzando una temperatura máxima de 35°C, pero la sensación térmica podría hacer que se sienta aún más calurosa. Aunque no se prevén lluvias a lo largo del día, ese aire caluroso y húmedo podría invitar a la tormenta al caer la noche. Mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier cambio inesperado en el tiempo.

Ambiente caluroso y húmedo hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado que promete un ambiente agradable. La temperatura mínima ronda los 24 grados y aunque no se espera lluvia en toda la jornada, la sensación térmica alcanzará hasta los 41 grados, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo hasta los 26 grados, mientras que las ráfagas de viento de hasta 30 km/h quizás aporten algo de frescura.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas máximas que llegarán a 34 grados. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. El día ofrecerá cerca de 14 horas de luz, desde el amanecer a las 06:58 hasta la puesta del sol a las 20:53, perfecto para disfrutar del final del día en la costa.

Cielos nublados y ambiente cálido en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos algo nublados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. La mañana será templada, con vientos suaves provenientes del sureste y mínimas de 22°C, sin aviso de lluvias significativas, aunque podrían surgir algunas gotas dispersas más tarde.

Esta es una jornada ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Una tarde tranquila invita a disfrutar de buenas conversaciones en terrazas o simplemente relajarse bajo el cielo.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET