AEMET advierte: cielo despejado en Barcelona, pero nubosidad y tormentas en el Prepirineo
Hoy, trece de agosto de dos mil veintiséis, el cielo en Barcelona estará mayormente despejado, aunque por la tarde se espera un incremento de nubes que podría traer tormentas en el Prepirineo, manteniendo unas temperaturas elevadas y un suave viento del sur.
Cielo poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad, especialmente en el Prepirineo, donde podrían registrarse chubascos y tormentas puntualmente fuertes. Las temperaturas se mantendrán elevadas, mientras un viento flojo cambiará a componente sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.
Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de agosto
Barcelona: cielo despejado y calor moderado
El cielo se despereza lento en Barcelona, mostrando un manto azul con algunas nubes que podrían parecer tímidas. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 33 grados, mientras el viento del sureste, suave pero constante a unos 15 km/h, acariciará la ciudad. No se espera lluvia, lo que invita a disfrutar de un agradable paseo bajo el sol radiante que empezará a brillar desde las 06:58.
Ya por la tarde, la calidez se hará más palpable y con una sensación térmica que llegará hasta los 37 grados, el ambiente promete ser un poco pesado, especialmente con la humedad que se alzará hasta un 70%. La luz del día se extenderá hasta las 20:53, regalándonos horas doradas para disfrutar al aire libre. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, prometiendo una velada agradable en la encantadora ciudad.
L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento fuerte
Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo una sensación de inquietud, con nubes oscuras acechando el cielo y un viento fuerte que agita las hojas de los árboles. La temperatura comienza en un fresco 26°C, pero la humedad se siente abrumadora, alcanzando el 80%. A medida que avanza la mañana, se anticipan rachas de viento de hasta 38 km/h, lo que podría generar incomodidad en la jornada.
Por la tarde, el panorama cambia drásticamente, alcanzando una temperatura máxima de 35°C, pero la sensación térmica podría hacer que se sienta aún más calurosa. Aunque no se prevén lluvias a lo largo del día, ese aire caluroso y húmedo podría invitar a la tormenta al caer la noche. Mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier cambio inesperado en el tiempo.
Ambiente caluroso y húmedo hoy en Badalona
El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado que promete un ambiente agradable. La temperatura mínima ronda los 24 grados y aunque no se espera lluvia en toda la jornada, la sensación térmica alcanzará hasta los 41 grados, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo hasta los 26 grados, mientras que las ráfagas de viento de hasta 30 km/h quizás aporten algo de frescura.
Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas máximas que llegarán a 34 grados. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. El día ofrecerá cerca de 14 horas de luz, desde el amanecer a las 06:58 hasta la puesta del sol a las 20:53, perfecto para disfrutar del final del día en la costa.
Cielos nublados y ambiente cálido en Sabadell
El tiempo en Sabadell se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos algo nublados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. La mañana será templada, con vientos suaves provenientes del sureste y mínimas de 22°C, sin aviso de lluvias significativas, aunque podrían surgir algunas gotas dispersas más tarde.
Esta es una jornada ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Una tarde tranquila invita a disfrutar de buenas conversaciones en terrazas o simplemente relajarse bajo el cielo.
Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET
- Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en el Prelitoral de Barcelona: Temperatura máxima de 36 ºC, con riesgo moderado.