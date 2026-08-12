Rollán advierte de un «conflicto» entre «órganos constitucionales» si el Gobierno no comparece en el Senado sobre Ceuta

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha insistido en que el Gobierno debe someterse al control tanto del Congreso como del Senado si ambas cámaras lo solicitan. Rollán insiste en que lo «debe hacer en tiempo y en forma». Ambas cámaras solicitaron dicho control para dar cuenta de la gestión del Gobierno en la invasión a Ceuta.

En un primer momento, el PP anunció que Robles acudiría la próxima semana al Senado para dar explicaciones sobre su gestión. Sin embargo, fuentes del Gobierno trasladaron que esa comparecencia no está confirmada y que el Ejecutivo «dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana (miércoles)».

El presidente del Senado advierte que la no comparecencia de los ministros derivará «como mínimo» en un «conflicto» entre «órganos constitucionales» si «así lo insta algún grupo parlamentario y cuenta con el apoyo suficiente en la votación plenaria». «A mí me parece muy bien que comparezcan en nuestra cámara hermana, pero es que vivimos en un sistema parlamentario en el que hay unas Cortes Generales en un sistema bicameral», ha aseverado en una entrevista en 13TV.

En principio, el PP había convocado a la titular de Defensa este jueves 13 de agosto, al ministro del Interior un día antes, el miércoles 12, y al de Exteriores, José Manuel Albares, el próximo lunes 17 de agosto.

Rollán, que ha lamentado que aludan a esa «duplicidad», ha añadido que, en el caso de Robles, la ministra envió una carta para trasladar su «disposición a buscar otra fecha compatible» con su agenda. Considera que el motivo que expuso era «lo suficientemente importante» porque iba a visitar un cuartelamiento en la Comunidad de Madrid para «informarse sobre el desarrollo de la acción que están llevando a cabo las unidades de las Fuerzas Armadas en Ceuta».

Preguntado por si el Senado ha sido informado de esto por parte de Defensa, Rollán ha asegurado no haber recibido ningún tipo de comunicación. «La última información se mantiene vigente, puesto que nadie ha trasladado ‘Oye, lo del 18 (de agosto) no cabe porque voy a estar en tal sitio’», ha añadido.

En cualquier caso, Rollán ha considerado que sería una «muy mala noticia» que ninguno de los tres ministros comparezca, ya que «de alguna manera se sitúan en una posición de rebeldía con una de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales». «Además, ya han transcurrido más de dos semanas y yo creo que ya es un tiempo más que razonable para que los señores ministros hayan tenido tiempo de prepararse su comparecencia», ha concluido.