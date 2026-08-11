Una menor propina una paliza a otra en un descampado de Alcoy: «Habla, que te llevo como un perro»

Las imágenes de una menor, que arrastra y golpea a otra en un descampado de la localidad de Alcoy, en Alicante, mientras le dedica expresiones como «habla, que te llevo como un perro», viralizadas a través de las redes sociales, han llevado a la Policía Local a emprender las acciones pertinentes para conocer la identidad de la supuesta agresora, que ya ha sido identificada. Las diligencias de la Policía Local han sido trasladadas a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), como paso previo a acudir a la Fiscalía de Menores.

Los hechos se habían producido la noche del domingo. Y en el vídeo se puede ver cómo una joven con una falda rosa golpea a otra, totalmente vestida de negro. La joven que recibe los golpes no responde a la agresión en ningún momento. Y pide a la otra chica que cese: «Párate ya, por favor». Lo que hace de modo reiterado.

Los golpes continúan aun cuando la agredida está totalmente tumbada boca arriba en el suelo. Otras dos jóvenes intentan que la agresora cese en sus golpes y acciones: «Ya está, ya está». Pero la chica insiste: «Esta zorra me va a conocer a mí».

Según ha transmitido el Ayuntamiento de Alcoy a través de un comunicado este mismo martes, los agentes de la Policía Local han logrado identificar a las «implicadas que aparecían en las imágenes». Y, a continuación, ha redactado las diligencias preventivas oportunas para trasladarlas a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), «paso previo para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores».

El concejal de Seguridad del citado ayuntamiento, Raúl Llopis, ha valorado los hechos acaecidos la noche del pasado domingo en un descampado de Alcoy como «muy graves», si bien ha agregado que «desde el primer momento se ha trabajado para hacer todo lo que se pueda desde la Policía Local, hasta lograr identificar y trasladar a la UFAM de la Policía Nacional toda la información para proteger a la víctima».