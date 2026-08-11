Última hora del eclipse solar total del 12 de agosto en España: cómo verlo, cuál es la franja, mapa, cuándo es, horario y todo sobre las gafas
Sigue en directo la última hora del eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto en España
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Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo nos ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas, un eclipse total que no se vivía en la península ibérica desde 1912. La sombra de la Luna entrará por el noroeste, cruzando gran parte del norte y este del país e incluso llegando a rozar puntos del este de la Comunidad de Madrid. El acontecimiento tendrá lugar al atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 (hora peninsular), situando el punto máximo de oscuridad en torno a las 20:30, con una duración que rondará entre 1 y casi 2 minutos según la zona de España. Debido a lo avanzado de la tarde, el Sol se encontrará muy bajo en el horizonte.
Sigue en directo el eclipse solar total en España
A partir de las 19:30 horas de este miércoles 12 de agosto, España vivirá un eclipse solar total que dejará imágenes para la historia. Cuestiones como el uso de las gafas de protección o cuánto tiempo se debe mirar al Sol son algunas de las preguntas que surgen en las últimas horas. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este eclipse histórico que dará comienzo al ya famoso Trío Ibérico.
Millones de personas estarán pendientes del cielo durante unos minutos únicos
La expectación que rodea al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no tiene precedentes en España. Expertos, aficionados a la astronomía, fotógrafos y turistas de numerosos países tienen previsto desplazarse a las zonas situadas dentro de la franja de totalidad para presenciar un fenómeno que apenas dura unos minutos, pero que deja imágenes difíciles de olvidar. Durante el momento de máxima ocultación, la temperatura puede descender varios grados, la luz solar adquiere tonalidades crepusculares y algunos animales modifican temporalmente su comportamiento al interpretar que ha llegado la noche. Esta combinación de factores convierte al eclipse en una experiencia única que va mucho más allá de la simple observación astronómica y que atraerá a miles de personas a los mejores puntos de observación repartidos por el norte y el este de España.
Más de 360 puntos habilitados para observar el eclipse
Con el objetivo de facilitar una observación segura, las diferentes comunidades autónomas han habilitado más de 360 espacios destinados específicamente a seguir el eclipse solar.
La recomendación de las autoridades es planificar el desplazamiento con antelación, comprobar los accesos a estos lugares y verificar la disponibilidad de zonas de estacionamiento antes de iniciar el viaje.
La previsión es que miles de personas se desplacen a puntos estratégicos del norte, centro y este peninsular para disfrutar de un fenómeno que no se repetirá en España con estas características hasta dentro de varias décadas.
Atención a los peatones en carreteras secundarias
Otro de los aspectos que preocupa a Tráfico es la posible presencia de peatones en las inmediaciones de los puntos de observación.
La DGT recomienda reducir la velocidad y extremar la precaución, especialmente en carreteras secundarias, donde pueden encontrarse personas caminando junto a la calzada o cruzando para acceder a las zonas habilitadas para seguir el eclipse.
Asimismo, aconseja retrasar ligeramente el regreso una vez finalizado el fenómeno para escalonar las salidas y evitar grandes retenciones en los accesos y vías cercanas.
El aviso de la DGT a los conductores por el eclipse solar en España: «Es necesario abandonar las vías de circulación»
El problema nace desde el punto de vista de la circulación, que en pleno agosto las carreteras españolas soportan una elevada movilidad por las vacaciones estivales. Las previsiones del Gobierno apuntan a un incremento del tráfico de entre un 30% y un 100%, traducido a unos 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos. Por ello, ya se ha preparado un operativo para vigilar las carreteras, gestionar posibles retenciones y evitar comportamientos que puedan provocar accidentes.
Hasta 1,5 millones de desplazamientos previstos
La coincidencia del eclipse con el periodo vacacional de agosto preocupa especialmente a las autoridades de tráfico. Según las previsiones manejadas por el Gobierno, el fenómeno podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales en diferentes puntos del país.
Este aumento de la movilidad se suma al intenso tráfico habitual del verano, por lo que la DGT reforzará la vigilancia y el control de las principales carreteras para minimizar riesgos y evitar colapsos en los accesos a los lugares de observación.
El eclipse solar total de 2026: un fenómeno histórico que no se veía desde hace décadas
El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los lugares privilegiados para observar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo. Se trata de un eclipse solar total que pasará a la historia por ser el primero visible desde la Europa continental desde 1999 y el primero que podrá contemplarse en territorio español en más de cien años. Durante unos minutos, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo el disco solar y provocando que el día se transforme en una especie de noche repentina. La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia y varias zonas del norte y este de España, donde miles de personas ya preparan desplazamientos para disfrutar de un espectáculo natural tan excepcional como difícil de repetir.
Cuándo es el eclipse anular de Sol en España
El próximo eclipse anular en España ocurrirá el 26 de enero de 2028. Durante este proceso, la Luna se pondrá delante de la trayectoria del Sol y, debido a su tamaño visual menor al del Sol, dará una imagen de anillo de fuego.
Se puede grabar el eclipse con el móvil
La respuesta corta es sí, pero con matices. Los expertos recomiendan no apuntar directamente al sol sin un filtro solar certificado colocado sobre la lente, es decir, grabar de forma normal y corriente; no se puede. Sin el filtro solar certificado, se dañará el sensor de la cámara de forma permanente.
A qué hora es el eclipse en Madrid
El eclipse de mañana, día 12 de agosto, se podrá observar desde Madrid desde las 19:30 horas. El momento máximo del eclipse se producirá entre las 20:30 y las 20:32 horas. Se espera que en Madrid el eclipse concluya en torno a las 21:20 horas, coincidiendo con la puesta de sol.
Visualizador del Eclipse
Las autoridades han recomendado un visualizador oficial con el fin de comprobar la visibilidad del eclipse solar, el del día 12 de agosto. La herramienta es el Visor de la Web Trío de Eclipses y permite utilizar la cámara de tu teléfono móvil y la realidad aumentada para proyectar la trayectoria exacta del sol. De este modo podrás confirmar si algún edificio, montaña o árbol obstaculizará tu visión durante la totalidad del evento.
Cuáles son las gafas que ha retirado el Ministerio de Consumo
El Ministerio de Consumo ha anunciado, a falta de unas horas para el eclipse, la retirada urgente de 6 modelos de gafas para el eclipse.
- Lionstar: Modelo LSP1.
- Mó: Modelo 2508-RS003 (Lote 0326).
- Orro: Modelo O37-R (Lote 2603-01).
- Homanaje: Modelo QW-50Z1.
- Opticalia: Unidades inmovilizadas en comunidades como Aragón.
- ECP Eye Care Professional: Retiradas de la comercialización.
- Pelispan: Retiradas por orden de institutos de consumo.
Último eclipse solar en España
Los registros recogen que el último eclipse en España se produjo el 29 de marzo de 2025, pero tan solo cubrió entre un 15 y un 30% del Sol. El último eclipse de las características del que se producirá el 12 de agosto (eclipse total) es el que ocurrió en las Islas Canarias en 1957. Desde 1905 no se produce un eclipse total como el de mañana.
Cada cuánto hay un eclipse solar en España
De media, en España ocurre un eclipse solar cada uno o dos años, según el Instituto Geográfico Nacional. El eclipse solar que vamos a vivir el día 12 de agosto es un eclipse solar total que en la península ibérica llevaba sin ocurrir desde 1905.
Gafas homologadas para el eclipse
El principal y fundamental requisito que han de cumplir estrictamente las gafas para el eclipse son las de la normativa internacional ISO 12312-2:2015 y llevar el marcado CE. Se recomienda comprobar el lugar y fecha de fabricación y desconfiar de logos o marcas borrosas donde su legibilidad no sea clara.
Cuánto dura el eclipse
El momento álgido del eclipse, es decir, la fase de oscuridad total, durará entre 14 segundos y más de un minuto y medio, dependiendo de la localización, según ha asegurado el Instituto Geográfico Nacional. El fenómeno astronómico del eclipse dará comienzo a las 19:30 y finalizará a las 21:20.
A qué hora es el eclipse
Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo de oscuridad (fase total) entre las 20:25 y las 20:35. Se espera que el eclipse finalice con la puesta de sol, que ocurrirá entre las 21:15 y las 21:30 horas.
Se puede ver el eclipse con gafas de sol
Los expertos han declarado en múltiples ocasiones que las gafas de sol no son una forma correcta de proteger nuestro ojo de los rayos solares que se producen durante el eclipse.
Emplearlas durante el momento de eclipse, aunque sean muy oscuras, no protegerá tus retinas como lo harían las homologadas. Otros métodos caseros para su visualización son peligrosos para nuestra salud. Las autoridades recomiendan comprar gafas homologadas en grandes superficies, farmacias u ópticas.
Aplicación para ver el eclipse
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha puesto a disposición de la población una aplicación para seguir en directo el eclipse solar total que tendrá lugar mañana a partir de las 19:30 horas en España.
Eclipse solar en 2027
El segundo fenómeno del Trío Ibérico tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y volverá a ser un eclipse solar total, pero en esta ocasión cruzará de lleno el sur de España durante la mañana. La franja de oscuridad absoluta atravesará la costa de Andalucía, especialmente Cádiz y Málaga, Ceuta y Melilla.
A diferencia del eclipse de 2026, las condiciones astronómicas permitirán una duración de la totalidad récord, superando los 4 minutos y medio en puntos como el Estrecho de Gibraltar o Ceuta, lo que lo convertirá en uno de los eclipses más largos y espectaculares de todo el siglo XXI.
Asturias prohibirá el baño en todas las playas durante el eclipse
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) prohibirá el baño e izará la bandera roja en todas las playas con servicio de salvamento durante el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. La medida se aplicará entre las 19:30 y las 20:40 horas, ya que la falta de visibilidad durante el periodo de oscuridad impide garantizar la vigilancia del agua.
Además, el SEPA ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones ante el previsible aumento de la afluencia de personas. Entre las recomendaciones destacan la revisión de las embarcaciones si se sigue el eclipse desde el mar, la prevención de riesgos en zonas peligrosas como acantilados o montañas y la prioridad del transporte público o los desplazamientos a pie para evitar saturaciones en las carreteras.
Qué es el ‘Trío Ibérico’
Se conoce como ‘Trío Ibérico’ o ‘Trío de Eclipses’ a un fenómeno astronómico histórico e insólito: la coincidencia de tres eclipses solares consecutivos que cruzan la península ibérica en tres años seguidos, 2026, 2027 y 2028. España se ha convertido en el epicentro mundial de la astronomía, ya que es extremadamente raro que una misma región geográfica encadene dos eclipses solares totales y uno anular en un periodo de tiempo tan breve.
Consecuencias del cierre del observatorio
La decisión deja sin acceso a los aficionados a la astronomía a una de las instalaciones científicas más avanzadas de Europa, operativa desde 1976 y equipada con un destacado radiotelescopio de 40 metros de diámetro. Este cierre en una fecha histórica para la observación del fenómeno en la península ibérica ha desatado polémica, al reservarse de manera privada un centro público de referencia internacional para la comitiva del Ejecutivo durante la interrupción de las vacaciones del presidente.
Óscar Puente cierra un observatorio para Sánchez
El Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, permanecerá cerrado al público el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total, para albergar de forma exclusiva un acto institucional encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y los astronautas Pablo Álvarez y Sara García. Para blindar la zona y restringir el paso de vehículos particulares durante la visita presidencial, el Ayuntamiento local y el Ministerio del Interior han establecido un estricto control de accesos coordinado por la Guardia Civil y Protección Civil.
Qué es un eclipse parcial
Un eclipse solar parcial se da cuando la Luna, el Sol y la Tierra no quedan alineados de forma perfecta. En este caso, la Luna sólo cubre una parte del disco solar, creando la apariencia de que al Sol le falta una parte. Las regiones que experimentan un eclipse parcial se encuentran bajo la penumbra, que es la sombra exterior y más tenue de la Luna. A diferencia de la fase total, durante un eclipse parcial nunca es seguro mirar al Sol directamente sin protección adecuada.
Qué es un eclipse solar
Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar que llega a nuestro planeta. Este fenómeno solo ocurre durante la fase de luna nueva y requiere una alineación geométrica precisa entre los tres cuerpos celestes. Desde la Tierra, la Luna proyecta su sombra sobre la superficie terrestre, convirtiendo el día en penumbra a medida que avanza su trayectoria.
Seguimiento del eclipse solar
Desde el Ministerio del Interior se ha activado un puesto de mando para verificar la seguridad, los atascos, los puntos de visión y hacer un seguimiento antes, durante y después del eclipse.
🟡 Interior activa el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del #eclipse solar.
👮♂️ Monitorización permanente.
🤝 Coordinación y respuesta rápida.
🚗 Seguridad, movilidad y prevención de riesgos.
⏱️ Seguimiento antes, durante y después.@proteccioncivil pic.twitter.com/Ts67a7Hjhb
— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 10, 2026
Qué es un eclipse total
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol visto desde la Tierra. Durante los breves minutos que dura la totalidad, la sombra más oscura de la Luna se proyecta sobre una franja estrecha de la superficie terrestre. Es el único momento en el que el cielo se oscurece como si fuera de noche, bajan de golpe las temperaturas y resulta visible a simple vista la corona solar, que es la capa exterior de la atmósfera del Sol.
Qué es un eclipse lunar
Un eclipse lunar ocurre cuando es la Tierra la que se interpone exactamente entre el Sol y la Luna llena. La Tierra bloquea los rayos solares que normalmente iluminan la superficie lunar y proyecta su propia sombra sobre ella. Cuando la Luna entra de lleno en la sombra terrestre, toma un característico tono rojizo o anaranjado y es un fenómeno conocido popularmente como «Luna de sangre» debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera de la Tierra.
Cómo hacer una foto al eclipse con el móvil
Fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil es perfectamente posible, pero requiere tomar una serie de precauciones para no dañar la cámara y conseguir una imagen nítida. El error más común es apuntar directamente al Sol sin protección, lo que puede sobrecalentar y quemar el sensor digital del teléfono. Para evitarlo, es obligatorio colocar un filtro solar certificado o la lente de unas gafas de eclipse homologadas tapando por completo la cámara del móvil durante las fases parciales.
En cuanto a la configuración de la cámara, es fundamental desactivar el flash y el modo noche automático. Al encuadrar el Sol, hay que pulsar sobre él en la pantalla para fijar el enfoque y deslizar el indicador de brillo hacia abajo para bajar la exposición al mínimo. De esta forma se evita que el Sol aparezca como una mancha blanca deslumbrante y se logra definir su silueta.
Mejores sitios para ver el eclipse en cada ciudad
- Galicia: Cabo Ortegal, Cariño y Estaca de Bares en La Coruña y la costa norte de Lugo.
- Asturias: Cabo de Peñas y las inmediaciones de Gijón.
- Cantabria: la costa de Liencres y los acantilados de Santander.
- Castilla y León: Las Médulas y el embalse de Riaño en León, la comarca de Tierra de Campos entre Palencia y Zamora y el Cerro del Otero y el entorno del Moncayo en Soria.
- Aragón: Los Monegros entre Huesca y Zaragoza y el Observatorio de Javalambre o la Sierra de Gúdar en Teruel.
- Navarra: Las Bardenas Reales y la zona de Arguedas.
- La Rioja: campos y miradores de Calahorra y Alfaro, situados en La Rioja Baja.
- Comunidad Valenciana: Alto Maestrazgo y Peñíscola en Castellón, Aras de los Olmos o las playas de Puzol y la Malvarrosa en Valencia. Alicante queda fuera de la franja de oscuridad total, apreciándose como parcial.
- Cataluña: la provincia de Tarragona en el Delta del Ebro, Reus y Salou y las comarcas del sur de Lleida.
- Castilla-La Mancha: Mirador del Rodenal en Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo y Señorío de Molina en Guadalajara.
- Islas Baleares: Maioris, Palma y Sóller en Mallorca y el entorno de Ciutadella y Cap d’Artrutx en Menorca.
- Comunidad de Madrid: la Sierra de Guadarrama, El Escorial y miradores altos como el ubicado en el Palacio Real.
Cuándo es seguro quitarse las gafas del eclipse
El único momento en el que es seguro retirarse las gafas protectoras para observar el fenómeno a simple vista es durante los breves segundos de la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En cuanto vuelva a asomar el menor destello de luz por el borde, es obligatorio ponérselas de nuevo.
No utilizar trucos caseros para mirar el eclipse
No deben emplearse jamás trucos caseros como radiografías, cristales ahumados, plásticos oscuros o gafas de sol superpuestas, ya que dejan pasar la radiación invisible que daña el ojo sin provocar dolor inmediato.
Las gafas homologadas tienen unos filtros específicos que bloquean el 99,99% de la luz visible y la totalidad de la radiación ultravioleta e infrarroja.
Por qué son tan importantes las gafas para el eclipse
Para mirar el eclipse de forma segura no sirven las gafas de sol habituales, por muy oscuras, caras o polarizadas que sean. Para proteger la vista de lesiones graves o irreversibles en la retina, es imprescindible utilizar gafas de protección solar homologadas bajo la norma ISO 12312-2.
Mapa de la franja del eclipse solar en España
El eclipse solar total en España que oscurecerá los cielos del país este miércoles 12 de agosto atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares. Estas son las comunidades que estarán en la franja de totalidad del eclipse. En el resto, el eclipse se podrá ver, pero de forma parcial.
A qué hora es el eclipse de mañana
El eclipse total tendrá lugar a última hora de la tarde de este miércoles, coincidiendo con la puesta de Sol. La fase de totalidad durará algo menos de dos minutos, con el Sol situado muy bajo en el horizonte, mirando hacia el oeste.
Horarios de las principales ciudades
- Andalucía: 20:32 – 20:34
- Aragón: 20:30
- Asturias: 20:28
- Canarias: eclipse parcial – 19:52 – 19:53, hora insular.
- Cantabria: 20:27 – 20:28
- Castilla-La Mancha: 20:31 – 20:32
- Cataluña: 20:31 – 20:32
- Comunidad Valenciana: 20:31 – 20:33
- Extremadura: 20:31
- Galicia: 20:28 – 20:29
- Comunidad de Madrid: 20:30 – 20:31
- Región de Murcia: 20:33 – 20:34
- Navarra: 20:29 – 20:30
- País Vasco: 20:27 – 20:29
- La Rioja: 20:29 – 20:30
Eclipse solar en España
¡Buenos días! Sólo queda un día para vivir el fenómeno astronómico más importante de las últimas décadas en España. Desde 1912 no se ve algo igual y el país ya se moviliza para presenciar un hito en la historia: el eclipse solar total que cubrirá una gran parte del mapa español.
La oscuridad llegará en pleno atardecer y transformará el paisaje durante unos minutos
Una de las características más llamativas del eclipse solar total de 2026 es que se producirá durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol ya se encuentre relativamente bajo sobre el horizonte. Esto provocará una escena especialmente espectacular en muchas zonas de España, donde la luz disminuirá de forma progresiva hasta dar paso a una oscuridad inesperada en pleno día. Los observadores podrán contemplar cómo cambian los colores del cielo, cómo aparecen algunas estrellas y planetas brillantes y cómo el entorno adquiere una apariencia difícil de describir para quienes nunca han presenciado un eclipse total. Esta combinación entre el fenómeno astronómico y la luz del atardecer convertirá la experiencia en una de las más impactantes que podrán vivirse desde territorio español durante las próximas décadas.