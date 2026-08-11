La meteoróloga Andrea Danta sobre el domo de calor que se aproxima a España: «Dejará temperaturas de 43 ºC y noches tórridas»

Andrea Danta explica lo que nos espera con un domo de calor que se aproxima a España y dejará temperaturas de 43ºC y noches tórridas. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Sobre todo, después de un verano que se ha convertido en uno de los más calurosos de los últimos tiempos. En especial cuando descubrimos lo que puede pasar en breve, con unas cifras que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Esta experta en el tiempo no duda en adelantarse ante todo lo que hacemos en estas fechas que deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Cuando el mes de agosto las noches empiezan a cambiar, notamos un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. El calor se aproxima cuando esperaríamos que va desapareciendo por momentos y lo hace de tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Explica Andrea Danta el domo de calor que llega a España

Un domo de calor llega a España y lo hace de tal manera que deberemos prepararnos para una nueva ola de temperaturas que están muy por encima de lo habitual en esta época del año. Lo que tenemos por delante son una serie de cambios que, sin duda alguna, acabaremos teniendo por delante.

El tiempo se convierte en un problema con unas cifras que realmente pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué puede pasar con unas cifras que pueden ser las que nos darán unos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

El termómetro se vuelve a convertir en el protagonista de unos días en los que no nos darán ningún respiro, sino todo lo contrario. Lo que nos estará esperando es este cambio que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará un giro radical, en unas jornadas en las que cada paso puede ser clave.

Estas cifras que están muy por encima de lo que sería habitual en estos días pueden acabar siendo las que nos darán un plus de buenas sensaciones.

Dejará temperaturas de 43 ºC y noches tórridas

Las noches tórridas pueden convertirse en una auténtica pesadilla con unas cifras que dejará temperaturas que marcarán la diferencia. Estas cifras nos sumergen en lo peor de unos datos que podrían acabar convirtiéndose en un problema, la AEMET no duda en lanzar una importante advertencia.

Tal y como nos explica esta experta desde Meteored: «La canícula encara su última semana, a pocos días de llegar a su fin el próximo 15 de agosto, pero el calor todavía tiene recorrido. Una nueva configuración anticiclónica favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que volverán a situarse en valores muy elevados en buena parte de España. El miércoles día del eclipse de Sol, será una jornada tórrida en la mayor parte del país».

Siguiendo con la misma explicación: «La situación atmosférica irá cambiando progresivamente durante los próximos días, con el fortalecimiento de una dorsal anticiclónica que favorecerá la llegada y estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la Península. El ascenso térmico será gradual, pero ganará intensidad especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando se alcanzará el momento álgido del episodio. Los modelos muestran cómo las temperaturas a 850 hPa (1500 metros) irán aumentando de forma notable, con anomalías de varios grados respecto a los valores habituales para estas fechas».

Las alertas se activarán en breve: «La intensidad del episodio ya se refleja en los avisos emitidos por la AEMET para el miércoles, que afectan a buena parte del territorio peninsular por temperaturas elevadas. Los avisos se extienden por numerosas comunidades y ponen de manifiesto que el ascenso térmico será muy generalizado, aunque con mayor intensidad en el centro, sur y cuadrante nordeste. Además del calor, durante las tardes se irán formando tormentas en el interior, que pueden ser localmente fuertes».

En la recta final de la semana, podría llegar lo peor de este episodio de calor extremo: «El jueves será previsiblemente la jornada más cálida del episodio. Las temperaturas se dispararán especialmente en el sur y el interior peninsular, con valores que podrían alcanzar los 43 ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que en el valle del Ebro se rondarán los 41 ºC. También se esperan registros de 40 ºC o más en otros puntos del interior de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en amplias zonas de la meseta y del interior del este peninsular se superarán los 35 ºC».