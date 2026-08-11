Cielo poco nuboso por la mañana, con aumento de nubosidad al mediodía en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán en el oeste y las máximas se elevarán en el sistema Ibérico, destacando valores elevados en la Depresión del Ebro. Viento variable al inicio, con tendencia a sur y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El tiempo en Zaragoza se presenta con un cielo mayormente despejado que se despereza lento, invitando al sol a lucirse como un viejo conocido. A primera hora de la mañana, la temperatura mínima rondará los 23 grados, mientras que el viento soplará suave del sureste, creando una sensación térmica placentera que podría elevarse hasta los 38 grados en la tarde. Con una escasa posibilidad de precipitaciones, el día se perfila como cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Ya por la tarde, la calidez se mantendrá, alcanzando temperaturas en torno a los 34 grados, mientras el cielo permanecerá claro. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las rachas de viento, que podrían superar los 30 km/h, aportando una brisa refrescante en las horas más cálidas. Con una buena cantidad de horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:08, será un placer aprovechar la oportunidad de salir y disfrutar de un bello atardecer bajo un cielo sereno.

Calatayud: nubes amenazantes y posibilidad de lluvia

La brisa fresca y algo revuelta de esta mañana en Calatayud ya sugiere que el tiempo tendrá sorpresas. Desde primeras horas, el cielo está cubierto, dejando entrever un día en el que las nubes dominan el panorama y donde las temperaturas oscilarán entre los 19 y 37 grados.

A medida que avancen las horas, se espera que el viento sople con fuerza, alcanzando rachas de hasta 7 km/h, sumado a una ligera probabilidad de lluvia por la tarde-noche. Esta combinación generará una sensación térmica más propia de un día fresco que de verano. Por ello, mejor llevar paraguas a la hora de salir, ya que la inestabilidad podría tomar a más de uno por sorpresa.

Tarazona: cielo despejado y calor agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas suaves que rondan los 20 grados, aunque pueden aparecer algunas nubes dispersas. Por la tarde, la tendencia se mantiene similar, con un ligero aumento hasta alcanzar los 36 grados; el viento soplará de forma moderada, aunque sin provocar incomodidades.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que se espera un ambiente tranquilo y agradable, perfecto para sumergirse en la rutina diaria y disfrutar de un buen rato en compañía de amigos y familiares.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET