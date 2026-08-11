Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la antigüedad en una empresa: «No es la fecha en la que te hicieron indefinido»

Cualquier trabajador que tenga un contrato temporal, tendrá entre sus objetivos el que le hagan fijo, es decir un contrato indefinido, ya que la mayoría de las veces, suele interpretarse como el comienzo de una nueva etapa dentro de la empresa. De alguna manera se gana en estabilidad y a la vez, se estrena una relación laboral diferente. Sin embargo, el hecho de que cambiemos el contrato no implica un reinicio. Es decir, que no se borra el tiempo trabajado con anterioridad ya que si de hecho, se prestan los mismos servicios, la antigüedad puede remontarse al primer contrato y no al momento en el que la empresa decidió incorporar al empleado de manera indefinida.

Esta no es una cuestión sin importancia si se tienen en cuenta, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal en el que se refleja que durante el mes de julio, se registraron 1.587.141 contratos, de los cuales 617.211 fueron indefinidos, es decir, el 38,89% del total. Y entre estos contratos están los de esos trabajadores que por fin son fijos tras un tiempo temporales, y que puede que a la hora de firmar el nuevo contrato vean una fecha de antigüedad que no corresponde con su incorporación efectiva a la compañía. Es algo que ha querido aclarar el abogado laboralista Juanma Lorente conocido en redes como @juanmalorentelaboralista y que en un vídeo ha explicado que «Tu antigüedad en la empresa no debe ser la fecha en la que te hicieron indefinido».

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la antigüedad en una empresa

El cambio de modalidad contractual no hace que la relación laboral anterior desaparezca. En palabras del abogado laboralista: «No por el mero hecho de hacerte indefinido mucho después de que entres en la empresa, tu antigüedad debe ser la del contrato indefinido». Es algo del todo comprensible ya que si el trabajador venía haciendo su trabajo mediante uno o varios contratos temporales y ha continuado en la misma empresa, la fecha relevante puede ser aquella en la que comenzó realmente a prestar servicios.

La clave la tenemos en la continuidad de la relación laboral, no únicamente en el nombre o la duración asignada a cada contrato. El Tribunal Supremo aplica en estos casos la doctrina de la unidad esencial del vínculo, que permite valorar toda la cadena contractual como una sola relación cuando las circunstancias demuestran que el trabajo ha mantenido una continuidad sustancial. Además, firmar finiquitos entre contratos o la existencia de pequeñas interrupciones no rompe por sí misma esa unidad.

Por eso, aceptar un contrato indefinido no significa renunciar al tiempo acumulado. «Tu vínculo con la empresa sigue vivo y tu fecha de antigüedad será la primera en la que entraste en la empresa a través de un contrato temporal», señala el abogado. Esa conclusión dependerá de las circunstancias concretas, especialmente de la duración de las interrupciones, la actividad realizada y la existencia de una continuidad reconocible.

Qué sucede cuando existen interrupciones entre contratos

Lorente explica que la fecha inicial debe mantenerse «siempre que no hayas estado fuera de la empresa más de tres meses». Sin embargo, ese periodo no se tiene que entender como una frontera automática aplicable a todos los casos. La jurisprudencia no establece una regla matemática por la que una interrupción inferior conserve siempre la antigüedad y otra superior la elimine inevitablemente.

Es decir, que cada caso se analiza en los tribunales de forma independiente para ver si se se ha producido una ruptura significativa del vínculo. Para ello pueden valorar el tiempo total trabajado, la duración del intervalo, las funciones desarrolladas, el posible fraude en la contratación temporal y el comportamiento de la empresa. La doctrina judicial ha llegado a conservar la continuidad ante interrupciones superiores a tres meses cuando el conjunto de circunstancias demostraba que seguía existiendo una unidad esencial. La idea principal de Lorente, no obstante, se mantiene y es que una pausa breve entre contratos no permite a la empresa ignorar automáticamente toda la prestación anterior.

Cómo afecta la antigüedad al salario y al despido

La fecha reconocida puede tener consecuencias económicas directas. «Si tienes un plus de antigüedad, los quinquenios o los trienios se calcularán mal si te ponen como fecha la del contrato indefinido», advierte Lorente. Estos complementos no existen de forma idéntica en todas las empresas, pues dependen del convenio colectivo o de los acuerdos aplicables, pero cuando están previstos se calculan a partir del tiempo reconocido.

La antigüedad también resulta fundamental ante un despido. La indemnización toma como referencia el salario y el periodo de prestación de servicios computable, por lo que una fecha posterior puede reducir la cantidad que recibe el trabajador. «Si te despiden, te va a corresponder menos dinero», resume el abogado al explicar por qué conviene detectar el error antes de que se produzca la extinción del contrato.

Debemos tener en cuenta sin embargo, que no todos los efectos vinculados a la antigüedad se calculan necesariamente de la misma forma, ya que los convenios pueden establecer reglas específicas para complementos, ascensos u otros beneficios. Aun así, la empresa no puede utilizar la simple conversión en indefinido para borrar una relación temporal que, en realidad, ha mantenido su continuidad.

Qué hacer si la fecha de la nómina no coincide

La antigüedad suele figurar en la parte superior de la nómina, junto con otros datos del trabajador. Lorente recomienda comprobarla y compararla con el primer contrato, la vida laboral, las nóminas anteriores y las comunicaciones de alta. «Si ves una fecha que no te cuadra, asesórate y reclama, porque está mal y mucha gente ni siquiera le echa cuenta», concluye.