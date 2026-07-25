¿La hora del almuerzo es parte de la jornada laboral? El abogado laboralista Juanma Lorente lo revela

La pausa para comer es uno de los momentos más habituales de la jornada laboral, pero también uno de los que más dudas genera entre los trabajadores. ¿Ese tiempo cuenta como trabajo efectivo o hay que recuperarlo después? La respuesta, como ocurre muchas veces en el ámbito laboral, no es tan simple como un sí o un no.

Cada vez más empleados se plantean esta cuestión, sobre todo en trabajos con jornada partida o con descansos obligatorios ya que muchas veces se tiene la sensación de estar regalando tiempo a la empresa o, por el contrario, de estar cobrando por un descanso, pero la realidad es otra ya que depende de varios factores que no siempre se tienen en cuenta. En este contexto, el abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en redes como @juanmalorentelaboralista, ha explicado en uno de sus vídeos cómo funciona realmente este tiempo de descanso y en qué casos puede considerarse parte de la jornada laboral.

¿La hora del almuerzo es parte de la jornada laboral?

La clave principal está en algo muy concreto: si durante ese tiempo de descanso puedes desconectar completamente del trabajo o no. Es decir, si tienes libertad real para hacer lo que quieras o si, por el contrario, sigues vinculado a tus funciones. Tal y como explica el abogado, «¿el tiempo de descanso que tienes durante la jornada que puedes utilizar para comer es tiempo de trabajo efectivo o lo tienes que recuperar después? Pues depende de dos cosas».

Una de ellas es precisamente esa libertad. Si durante la pausa no puedes salir de la empresa o tienes que seguir pendiente de tu puesto, ese tiempo puede considerarse trabajo efectivo. En ese caso, no tendría sentido que la empresa te obligara a recuperarlo después.

El propio Lorente pone un caso muy concreto: «si durante ese tiempo tú no tienes libertad para salir, entrar de la empresa o hacer lo que te dé la gana, realmente no estás desconectando de tu trabajo, por ejemplo, eres profesora y tienes que comer mientras que vigilas a los niños que no les pase nada, esto será tiempo de trabajo efectivo y no tendrás obligación de recuperarlo después de tu jornada».

En este tipo de situaciones, el descanso deja de ser un tiempo real de desconexión. Por tanto, pasa a formar parte de la jornada laboral y debe computarse como tal. Además, si la empresa obliga a recuperar ese tiempo, podría estar generando horas extra.

El papel clave del convenio colectivo

Más allá de la desconexión, hay otro factor determinante y es lo que diga el convenio colectivo. En muchos casos, este documento regula de forma expresa si el tiempo de descanso se considera o no trabajo efectivo. Esto puede hacer que, incluso si el trabajador está completamente desconectado durante ese rato, el descanso siga contando como parte de la jornada. Todo depende de lo que esté recogido en el convenio que se aplique en cada sector o empresa.

Como explica el abogado, «si durante este tiempo estás tranquilo, no estás pendiente de nada y puedes hacer lo que te dé la gana y en tu convenio viene recogido que este descanso durante la jornada es tiempo de trabajo efectivo, también lo será incluso desconectando». Por eso, revisar el convenio colectivo es clave para saber si la empresa está aplicando correctamente la normativa o no.

¿Y si te obligan a recuperar ese tiempo?

Una de las situaciones que más dudas genera es cuando la empresa exige recuperar el tiempo destinado a comer. Es decir, cuando ese descanso no se considera parte de la jornada y, por tanto, se alarga el horario laboral. Esto puede ser legal o no dependiendo de las circunstancias. Si el trabajador ha estado completamente desconectado y el convenio no recoge ese tiempo como trabajo efectivo, lo habitual es que sí tenga que recuperarlo.

Sin embargo, si se dan las condiciones para que ese descanso sea considerado tiempo de trabajo, obligar a recuperarlo podría suponer que se estén realizando horas extra sin reconocerlas como tal. De hecho, el propio Lorente lo advierte claramente: “si después te obligan a recuperarlo, estarás haciendo horas extra”.

Qué debes comprobar en tu caso

Ante este escenario, lo más recomendable es revisar dos aspectos clave: si durante el descanso existe una desconexión real y qué establece el convenio colectivo aplicable. No todas las empresas funcionan igual ni todos los puestos tienen las mismas condiciones. Por eso, lo que es válido para un trabajador puede no serlo para otro, incluso dentro del mismo sector.

El propio abogado insiste en este punto: «debes ver tu convenio colectivo para comprobar si la empresa te está pagando de menos». En definitiva, la hora del almuerzo no siempre es lo que parece. Puede ser un simple descanso o parte de la jornada laboral, y la diferencia está en detalles que muchos trabajadores pasan por alto. Entenderlos puede marcar la diferencia en el tiempo que realmente se trabaja y en lo que se cobra.