Jeff Bezos compra una tercera parte del Liverpool por cerca de 2.000 millones de euros

El fútbol está despertando cada vez más el interés de los grandes magnates y ahora ha sido Jeff Bezos el que ha realizado su desembarco, a través de la compra de un tercio de las acciones del Liverpool. El sueño de Amazon forma parte, mediante la firma K5 Sports, de un consorcio llamado 1892 Holdings, que se ha hecho con una tercera parte del club inglés. Han cerrado la operación por una cantidad que rondaría los 2.000 millones de euros (unos 1.650 millones de libras esterlinas).

El club ha comunicado la venta de este paquete accionarial por parte de la empresa Fenway Sports Group. De esta manera, el holding realiza una inversión estratégica en uno de los clubes más importantes del mundo, buscando el crecimiento a largo plazo del club red más allá de lo deportivo. Según han anunciado desde FSG –que conserva la mayoría de las acciones de la entidad– colaborarán estrechamente y Amit Bhatia, que está al frente de 1892 Holdings, asume la vicepresidencia del Liverpool.

No entra en el consejo de administración el propietario y fundador de Amazon, Jeff Bezos. La del Liverpool se trata de su primera incursión en el mundo del fútbol, pero no tendrá resposabilidades en la directiva del equipo. Sí que entra como miembro de la junta directiva otro de los representantes de este consorcio, el cofundador de Facebook Elaine Saverin.

Bhatia ha hablado en representación del holding en el que se integran también estos dos grandes empresarios, destacando los objetivos que buscan con su desembarco en Anfield: «Estamos muy orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto con FSG. Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han conseguido en Anfield. Que nos den la bienvenida como socios en un club de esta talla es un enorme privilegio. Hacemos esta inversión porque creemos profundamente en el Liverpool y su liderazgo, y esperamos poder apoyar el éxito continuo del club en los próximos años».