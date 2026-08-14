El fichaje del ‘Cuti’ Romero por el Atlético está al caer: anuncia su marcha del Tottenham

El fichaje de Cristian Cuti Romero por el Atlético de Madrid está a punto de ser anunciado. De hecho, el futbolista prácticamente lo ha anunciado, al despedirse en sus redes sociales del Tottenham Hotspur y de su afición. No desvela dónde va, pero es más que evidente. Será futbolista del conjunto rojiblanco y se pondrá a las órdenes de Diego Pablo Simeone en las próximas horas.

«Hoy, me despido de un lugar que fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos», anunciaba el Cuti Romero en una extensa carta dedicada al club londinense y a su afición.

Romero pone, de esta manera, fin a una etapa de cinco años como spur, para fichar por el Atlético de Madrid, que pagaría por él cerca de 40 millones de euros y del que el Tottenham se reservaría un 15% de la plusvalía de un futuro traspaso. «Tenía un sueño claro», desvela en la carta, que era «dejar» su «nombre en la historia del club» y lograr «un título». «Y lo hicimos», afirma, dando de esta manera pos concluida su etapa en White Hart Lane de manera satisfactoria.

«El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años. Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón», afirma.

Se despide, por último, de la afición del equipo inglés: «Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí.Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón».