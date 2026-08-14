Desvelan cómo fue el accidente mortal del ciclista Finlay Tarling en la Vuelta a Portugal

La Vuelta a Portugal ha quedado marcada por la tragedia, tras la muerte del joven ciclista británico Finlay Tarling, durante la etapa 8 de la carrera. El ciclista del NSN Development fue arrollado por un vehículo en el transcurso de la ruta entre Melgaço y Fafe. Aunque la organización no ha querido desvelar más detalles sobre lo sucedido, los medios portugueses y franceses ya recogen las circunstancias en las que se ha producido el fatal accidente.

La televisión pública portuguesa ha sido la primera en informar sobre lo sucedido y en facilitar la versión de los hechos, puesto que era quien emitía la carrera. Según han revelado, el accidente se habría producido por un vehículo que no pertenecía a la organización, que iría circulando en dirección contraria a los ciclistas. Se trataba de una furgoneta que, tras hacer un giro de 180 grados, pensando que el pelotón había ya pasado, golpeó al ciclista, que iba rezagado.

El fuerte golpe se produjo a falta de poco más de 20 kilómetros para la meta, en la carretera N306 de Portugal, entre los municipios de Paredes de Coura y Ponte de Lima. Los servicios de emergencia de la carrera no tardaron en llegar pero no pudieron salvar la vida de Tarling.

We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today. Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed. (1/2) pic.twitter.com/PI3uWkPmvC — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026

El joven ciclista, de 19 años, ha muerto al ser arrollado por un vehículo mientras circulaba en su bicicleta en la octava etapa de la Vuelta a Portugal. Un accidente que ha llevado –lógicamente– a la organización a suspender la prueba y que ha dejado consternado a todo el pelotón. «En estos momentos de profundo dolor, los organizadores de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al Equipo de Desarrollo NSN y a todos sus amigos y seres queridos», expresaba la carrera en un comunicado.

Por su parte, desde el NSN también se pronunciaban. El equipo, que debuta este año en el pelotón tras adquirir los derechos del polémico equipo Israel-Premier Tech, ha lanzado un comunicado en el que lamenta lo sucedido y da el pésame a sus familiares: «Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling en la Vuelta a Portugal hoy. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero, sobre todo, era hijo, hermano y amigo de muchísimas personas. Lo echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a sus padres, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos los que tuvieron la suerte de ser sus amigos. Descansa en paz, Fin».

El ciclista era el hermano menor de Joshua Tarling, bicampeón británico de contrarreloj, campeón de Europa de la disciplina y tercer clasificado mundial en 2023. El director británico, Stephen Park, ha declarado