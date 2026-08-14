Tragedia en la Vuelta a Portugal: muere a los 19 años Finlay Tarling al ser atropellado por un coche en plena etapa

El ciclismo mundial está de luto. Finlay Tarling, ciclista del NSN Development Team –el equipo de desarrollo del NSN propiedad de Andrés Iniesta–, ha muerto a los 19 años durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal. En un trágico accidente, el británico fue atropellado por uno de los coches de carrera y falleció. Es el hermano menor del también ciclista Joshua Tarling, campeón del Reino Unido de contrarreloj y ciclista del Netcompany Ineos.

«La organización de la 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar del fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, de la NSN Development Team, a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante la 8.ª etapa de la prueba», señalan desde la organización en un comunicado emitido al producirse el suceso.

«En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos», añaden.

Además, han señalado los pasos a seguir por la organización tras la muerte de Tarling, que han pasado por la suspensión de la etapa entre Melgaço y Fafe y las ceremonias de podio. «La organización proporcionará toda la información adicional tan pronto como existan condiciones para hacerlo», finalizan.