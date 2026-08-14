Óscar Puente se lanza contra Marcos Llorente por criticar al Gobierno: «El gurú de las gafas amarillas»

Óscar Puente ha ironizado sobre la crítica de Marcos Llorente al Gobierno por el despliegue realizado durante el eclipse y ha aprovechado para cargar contra Isabel Díaz Ayuso. El futbolista del Atlético de Madrid se había quejado del «bombo» que se le había dado al fenómeno que se pudo ver el miércoles en nuestro país, señalando que, en su opinión, era para «mantener a la gente entretenida». El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha cargado contra él llamándole «gurú de las gafas amarillas» y atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de paso.

Sobre el mensaje en el que Llorente acusaba de dar demasiada importancia al eclipse, por encima de otras «cosas que están pasando», el ministro sanchista ha señalado que es una «puñalada del gurú de las gafas amarillas a Ayuso y el tema del ático», algo que no se «esperaba». De esta forma, Puente se defendía de las acusaciones del lateral derecho del Atlético y daba la vuelta a sus palabras, arremetiendo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Lo que me llama la atención (de ahí mi foto de las gafas) es el bombo descomunal durante semanas que le estáis dando al eclipse: la televisión, el Gobierno, aplicaciones, horarios, mapas, regalando gafas, hasta una playlist. Y precisamente ahora, con todas las cosas que están pasando. ¡Vaya! Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado», señalaba Marcos Llorente sobre el eclipse total de Sol que se pudo ver en España el miércoles.

Óscar Puente, muy activo, como siempre, en redes sociales, no dudaba en responder al futbolista del Atlético de Madrid, reciente ganador del Mundial con España. «Está puñalada del gurú de las gafas amarillas a Ayuso y el tema del ático no me la esperaba, la verdad», apuntaba en su perfil oficial en X (antiguo Twitter). Lo hacía como respuesta a un artículo que recogía las quejas del defensor rojiblanco.