Marcos Llorente carga contra el Gobierno de Sánchez por el eclipse: «Con todas las cosas que están pasando…»

Marcos Llorente ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas tras el histórico eclipse acontecido en España el pasado miércoles por la tarde por sus palabras en redes sociales. El jugador del Atlético de Madrid y de la Selección española ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por el «bombo» desmedido que le ha dado a este acontecimiento en un momento de crisis donde él entiende que se está buscando desviar el foco. Su compañero de equipo, Alex Baena, aplaudió el mensaje en redes.

«Me hace mucha gracia que algunos medios de comunicación y televisiones estén diciendo cosas sobre mí que yo nunca he dicho. Pero bueno, a estas alturas ya conocemos el nivel de este mundo. Yo nunca he dicho que tengáis que ver el eclipse sin gafas», comenzó diciendo Marcos Llorente en sus redes sociales señalando a sus críticos.

Un mensaje publicado antes del famoso eclipse donde el jugador del Atlético de Madrid y de la Selección española carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez: «Lo que me llama la atención (de ahí mi foto de las gafas) es el bombo descomunal durante semanas que le estáis dando al eclipse: la televisión, el Gobierno, aplicaciones, horarios, mapas, regalando gafas, hasta una playlist. Y precisamente ahora, con todas las cosas que están pasando. ¡Vaya!».

«Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado. A mí me da exactamente igual si la gente decide verlo, si decide no verlo, si lo ve con gafas (siete han sido descatalogadas, por cierto), sin gafas, haciendo el pino o exponiendo los huevos al eclipse. Así que, de verdad, vivid un poco, disfrutad y dejad vivir. Porque no todo el mundo tiene por qué pensar como vosotros ni hacer las cosas como vosotros queréis», añadió Marcos Llorente en un mensaje aplaudido por su compañero Alex Baena.