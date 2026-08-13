Marruecos se burla de la regularización de Sánchez: «¿Por qué obligamos a la gente a lanzarse al mar? Abramos las fronteras»

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ridiculizó este miércoles la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez al plantear, en tono sarcástico, que Marruecos podría directamente dejar de frenar a los inmigrantes en sus fronteras -ésa es su versión- si España va a terminar regularizándolos de todos modos. «Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar? Abramos entonces las fronteras y digámosles: ‘Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?’», dijo el ministro.

Ouahbi no escatimó en ironía a la hora de retratar la contradicción que, a su juicio, existe entre las políticas migratorias de ambos países. «Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no sólo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación», denunció, para después lanzar una pulla directa a Madrid: «Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?».

Durante una entrevista concedida a la agencia EFE, el ministro relató que son los propios inmigrantes detenidos por las autoridades marroquíes quienes utilizan el argumento de la regularización española para cuestionar los controles de Rabat. «¿Por qué nos paráis si España nos acepta?», asegura que le preguntan, en una frase que resume, según Ouahbi, el efecto llamada que atribuye a la política de acogida del Gobierno español.

Ouahbi aprovechó también la entrevista para reclamar la entrega de los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y otros puntos de España tras la llegada masiva, con el inicio del curso escolar como argumento de urgencia. «Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas», reclamó, antes de denunciar presuntas irregularidades sufridas por estos menores en suelo español: «No sabemos qué les ocurre en España. Hemos recibido denuncias de violaciones y agresiones, así como denuncias sobre la desaparición de algunos de ellos».

A pesar del tono de reproche hacia la gestión española, el ministro calificó a España de país «amigo» y trasladó la disposición de Rabat para tender puentes con Madrid y diseñar un plan de trabajo a largo plazo que resuelva de forma definitiva la crisis migratoria, sin descartar nuevos acuerdos bilaterales.

Ouahbi concluyó reclamando «decisiones firmes y valientes» y, en algunos casos, «decisiones difíciles» para poner fin de una vez por todas a la actual dinámica entre ambas orillas del Estrecho.