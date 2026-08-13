Pérez Llorca extiende las ayudas a los damnificados por el incendio de Vall de Uxo a todos los de Castellón

La Generalitat Valenciana extenderá a todos los damnificados por los incendios forestales de las últimas semanas en la provincia de Castellón una línea de ayudas urgentes como las anunciadas el pasado 31 de julio por el presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pèrez Llorca, para los afectados por el incendio de Vall de Uxó, también en Castellón. Así lo ha anunciado este jueves el propio presidente de la Generalitat. Aquella línea de ayudas ascendió a un montante total de 67 millones de euros. Estaban dirigidas, inicialmente, a paliar los daños en materias de vivienda y empleo para los damnificados por el incendio forestal de Vall de Uxó, en esa misma provincia.

El anuncio efectuado este jueves por Pérez Llorca extiende las ayudas a los damnificados de los incendios forestales de Tírig, Catí, Culla, Salzadella, Sierra de Engarcerán y Albocácer. La medida será aprobada oficialmente en el próximo pleno del Consell, esta misma semana. Pérez Llorca ha adelantado también que los afectados por el incendio de Vall de Uxó pueden solicitar las ayudas correspondientes a la Generalitat desde el pasado 10 de agosto.

Las ayudas de la Generalitat para los afectados por el incendio de Vall de Uxó tienen por objeto ayudar a hacer frente a las necesidades más inmediatas de los afectados, contribuir a paliar las consecuencias económicas ocasionadas en los autónomos y atender a las necesidades residenciales cuando la vivienda habitual haya quedado destruida o dañada.

La convocatoria de ayudas ya publicada referente a la línea de ayudas por el incendio de Vall de Uxó establece la relación de municipios que resultan incluidos en el ámbito territorial de estas ayudas, entre los que figuran, además de Vall de Uxó, Bechí, Onda, Vilavella, Artana, Eslida, Aí, Alcudia de Veo por afección material directa de superficie quemada. Y Suera, Almedíjar, Azuébar, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar y Fuente de Ayódar, por medidas de confinamiento o evacuación de la población.

Los beneficiarios percibirán un máximo de 20.000 euros en caso de destrucción total de la vivienda habitual; 15.000 euros por daños estructurales; 6.000 euros por daños no estructurales y 3.000 euros en caso de pérdida de enseres y bienes de primera necesidad.

En cuanto a las ayudas al alquiler por realojo de vivienda, se subvencionará el gasto correspondiente al pago del contrato del alquiler suscrito a consecuencia de la destrucción o inhabitabilidad temporal de la vivienda, por importe máximo de 800 euros al mes durante 14 mensualidades.

Si los daños se hubieran producido en segunda residencia o vivienda no habitual, los beneficiarios percibirán un máximo de 10.000 euros por la destrucción de esa vivienda; 7.500 euros por presentar daños estructurales; 3.000 euros en caso de daños no estructurales, y 1.500 euros por persona beneficiaria en caso de pérdida de enseres y bienes de primera necesidad. También, los beneficiarios recibirán ayudas por un importe de 1.000 euros por persona trabajadora autónoma o comercio minorista afectado.