Monumental pitada a Marlaska en su visita a Ceuta desbordada por inmigrantes ilegales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido recibido este jueves entre abucheos y una sonora pitada en su visita a Ceuta para mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez. Marlaska también se verá por la tarde con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El ministro ha entrado en la sede de la Delegación del Gobierno directamente desde su coche oficial, evitando así cualquier contacto con los ceutíes que aguardaban a su llegada.

Este jueves se cumplen dos semanas de la invasión de Ceuta con la entrada de 80.000 inmigrantes irregulares. En la actualidad, hasta 11.000 ilegales permanecen aún deambulando por la ciudad autónoma. El presidente ceutí se ha quejado de que Ceuta «está cada día peor» y ha exigido más implicación al Gobierno central, reclamando un «mando único» para gestionar la situación.

En su lugar, Marlaska se ha dedicado a elogiar la «cooperación» de Marruecos, al que ha calificado de «socio absolutamente fiable». El ministro incluso ha quitado hierro a la reivindicación de Rabat sobre Ceuta y Melilla, que en las últimas horas ha expresado el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi. «Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión», avisó Ouahbi en una entrevista en la cadena Asharq News, en la que añadió: «Seguimos aferrándonos a nuestra tierra». Marlaska se ha limitado a decir que esas declaraciones «no tienen ningún alcance».

Pese a la grave situación que atraviesa Ceuta, el ministro del Interior ha estado centrado en la gestión del eclipse. Este miércoles, se trasladó al Observatorio de Yebes (Guadalajara), el punto de observación oficial del Gobierno al que acudieron también los ministros Diana Morant, Ángel Víctor Torres y Óscar López. Allí pudieron disfrutar de una fiesta vip con un coste de más de 72.000 euros.

El titular de Interior también evitó comparecer este miércoles en el Senado para rendir cuentas sobre la crisis migratoria, a solicitud del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Ante la ausencia, el PP ha anunciado decisiones legales por lo que tacha de «desobediencia».

El presidente de la comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo, evidenció la ausencia del ministro señalando a su «silla vacía». «Constatar que el ministro del Interior no está. La silla vacía del ministro creo que es injustificable y una falta de respeto al Senado e incumple una obligación constitucional y legal», aseveró.

45 policías

Durante su comparecencia, Marlaska ha anunciado el envío de 45 policías y de una veintena de funcionarios para ayudar a agilizar los trámites de expulsión de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en la ciudad autónoma.

Además, ha garantizado que continuarán desplegando los medios que sean necesarios para que la ciudad autónoma «recupere la normalidad lo antes posible».

Con ello, reconoce que la situación está aún alejada de la «normalidad» pese a que, en su primera visita, el pasado 1 de agosto, habló de que se había logrado «revertir la situación» en tan sólo 24 horas con el retorno de la mayoría de inmigrantes.

Marlaska ha tratado de contener nuevas avalanchas pidiéndoles a los propios inmigrantes que no salgan de Marruecos porque, les ha dicho, «ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, va a ir a la Península ni va a ser regularizado».

Alaba a Marruecos

Como es habitual, el ministro ha vuelto a ensalzar a Marruecos, destacando que la relación con España se basa en «la confianza y la lealtad».

«La relación con Marruecos es absolutamente estrecha y basada en la lealtad», ha dicho.