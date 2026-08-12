Marlaska rinde pleitesía a Marruecos tras reivindicar Rabat la soberanía de Ceuta y Melilla: «Es un socio fiable»

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha evitado desautorizar las últimas declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien este martes volvió a poner en cuestión la españolidad de Ceuta y Melilla al calificar su soberanía como un asunto «pendiente» entre ambos países. El mutismo del Gobierno ha sido aprovechado por el PP para intensificar su ofensiva política en plena crisis migratoria de Ceuta, que ha registrado la entrada de más de 72.000 personas de forma irregular, según cifras oficiales.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, desplazada a la ciudad autónoma tras reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, ha acusado directamente al Ejecutivo central de estar dispuesto a «entregarle a Rabat la llave de su frontera». «La españolidad de Ceuta y Melilla ni está en discusión ni se debate ni va a ser objeto de negociación por parte de nadie», zanjó la dirigente popular, que ha prometido que un futuro Gobierno del PP pondría fin a esta situación.

Ezcurra ha ido más allá y ha planteado un paralelismo incómodo para la diplomacia española: ha preguntado si, tras las palabras de Ouahbi, el Gobierno abrirá un conflicto diplomático con Marruecos o llamará a consultas a su embajador, tal y como hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con Italia por el cierre del espacio Schengen. La comparación busca subrayar lo que desde el PP interpretan como un doble rasero en la respuesta exterior del Ejecutivo según el interlocutor.

La dirigente popular no se ha limitado a las cuestiones de soberanía. Ha acusado también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de faltar a la verdad al asegurar que desconocía la llegada masiva de inmigrantes pese a que, según ha denunciado, existían informes tanto de la inteligencia marroquí como de la española que advertían de ese movimiento.

Además, ha anticipado que la ministra de Defensa, Margarita Robles -que este miércoles se ha desplazado a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y visitar a las tropas desplegadas- tratará de eludir responsabilidades, recordando que las Fuerzas Armadas tienen «la obligación de garantizar la soberanía nacional».

El trasfondo de la polémica no es nuevo. Marruecos reclama la soberanía de ambas ciudades autónomas desde 1956 y las presentó ante la ONU en 1975 como «territorios pendientes de descolonización», una tesis que el organismo internacional desestimó entonces y que Naciones Unidas no respalda en la actualidad.

Al malestar por la cesión de soberanía se suma otro frente abierto entre Rabat y Madrid: la situación de los menores no acompañados que cruzaron la frontera de Ceuta a finales de julio. El propio Ouahbi ha exigido en los últimos días la repatriación de estos menores, después de haberse ofrecido inicialmente a acogerlos si España «eliminaba las trabas burocráticas», un giro que evidencia la complejidad de la negociación migratoria entre ambos países en plena crisis fronteriza.

Marlaska: «No tienen ningún alcance»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a afirmar que las declaraciones de las autoridades marroquíes sobre la soberanía de las ciudades autónomas no tienen «ningún alcance». El ministro, en un acto en la sede de Protección Civil, ha evitado polemizar con Marruecos y, en su lugar, ha elogiado la cooperación en el control migratorio y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, asegurando que es un «socio fiable» tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea.

«Esas referencias para mí no tienen ningún alcance», ha indicado, insistiendo en que la cooperación con el país vecino es «extraordinaria».