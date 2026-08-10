Marruecos exige repatriar a todos los menas de la invasión de Ceuta mientras el Gobierno planea su acogida

Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia de Marruecos, ha reclamado este lunes a España el retorno al país africano de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta después de la invasión, cuyo flujo principal se produjo el pasado 30 de julio. La avalancha de personas, más de 80.000 según datos oficiales, que entraron a la ciudad autónoma, ha derivado en que alrededor de 1.400 menores inmigrantes permanezcan en las calles de la localidad española.

Estas declaraciones chocan con las que ha pronunciado también este lunes Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien ha asegurado que el Gobierno español estudia distintas instalaciones en Ceuta, entre ellas el antiguo hospital militar, que ya ha sido visitado para comprobar si puede utilizarse como recurso de acogida.

El ministro marroquí ha responsabilizado al Gobierno que preside Pedro Sánchez de la situación de los menores y asegura que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política. Además, Ouahbi afirma que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos los menores del país, incluyendo tanto a los que llegaron recientemente a Ceuta como a los que se encuentran en otros centros de acogida de España.

En esta línea, el ministro ha querido dejar claro que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños y adolescentes que están en España alejados de sus familias. Así, ha señalado que la responsabilidad del Gobierno de España abarca también las condiciones en las que viven los menores inmigrantes.

Abdellatif Ouahbi, en declaraciones en el medio marroquí Hespress, ha defendido la necesidad de preservar la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid y, por ello, aboga por encontrar una solución inmediata entre ambos países, que permita el regreso inmediato de los inmigrantes al país africano.

Por último, el ministro de Justicia marroquí ha reconocido que ya ha hablado con su ministerio homólogo en España, para tratar las vías institucionales y legales para verificar las identidades de los menores inmigrantes no acompañados y facilitar así el retorno a Marruecos. Todo ello, dentro de una invasión en la que 70.000 marroquíes han regresado a su territorio, mientras que el resto ha permanecido en Ceuta, entre ellos alrededor de 1.400 menores.