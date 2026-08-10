Desarticulada en Alicante una banda que colaba joyas sin valor como si fueran de oro macizo

Simulaban, según la Policía Nacional, vender o empeñar joyas de oro macizo. Pero en realidad se trataba de piezas de escaso valor, aunque atractivas a la vista porque eran recubiertas de un baño de oro. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a cuatro hombres y una mujer, todos de origen ucraniano y de edades comprendidas entre los 40 y los 48 años, como presuntos autores de un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación había arrancado, precisamente, a instancias de las denuncias presentadas por varios responsables de establecimientos de empeño y compra y venta de joyas, cuando detectaron que algunas de las supuestas joyas que les habían vendido o empeñado algunos de sus clientes, si bien habían pasado un primer examen, más tarde habían resultado estar fabricadas con metales de poco valor, recubiertos de oro macizo. Por tanto, no eran de oro macizo, sino que solo estaban cubiertas de ese metal, lo cual en el caso de las joyas repercute en su precio.

Los investigadores descubrieron que los investigados actuaban de forma coordinada, repartiendo las operaciones entre distintos establecimientos y en diferentes días, al objeto de no levantar sospechas y comprobar los sistemas de verificación de la autenticidad de las joyas que utilizaba cada negocio.

Los agentes atribuyen al grupo un total de nueve operaciones supuestamente fraudulentas. Llegaron incluso a emplear la modalidad de empeño recuperable para facilitar la aceptación inicial de las piezas y asegurar luego su venta definitiva, una vez superadas las pruebas de supuesta autenticidad.

Pero, además, quedó también constatada, según la Policía, la relación que existía entre varios de los presuntos implicados, así como las coincidencias en el diseño y fabricación de las piezas que eran falsificadas.

Tanto las piezas como el resto de efectos intervenidos en la operación han quedado a disposición de la autoridad judicial. Si bien la operación policial ha permitido recuperar diversas joyas con apariencia de autenticidad depositadas en los establecimientos perjudicados. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de Elche.