Peritos venidos de Madrid confirman el histórico hallazgo de unas 115.000 joyas falsas escondidas en un almacén secreto de Palma

Un laberinto de estanterías en una nave del polígono industrial de Son Castelló, en Palma, ocultaba el verdadero epicentro del lujo en Baleares. Allí culminó el pasado 14 de junio una minuciosa investigación que las Patrullas Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo comenzaron meses atrás, tras analizar la documentación de previas inspecciones en comercios de la isla.

Lo que a simple vista parecía un almacén más era, en realidad, el gran centro logístico desde el que se distribuían, tanto al por mayor como al por menor, piezas de bisutería que reproducían de forma ilícita los diseños y signos distintivos de reconocidas firmas internacionales.

El resultado de esta intervención, la de mayor entidad en materia de joyería falsificada realizada en las islas, arroja cifras astronómicas: un total de 115.535 piezas aprehendidas, entre las que figuran 38.493 pulseras, 35.994 pares de pendientes, 22.064 collares, 10.811 brazaletes y 8.173 anillos.

La magnitud de la incautación requirió incluso el desplazamiento de peritos especialistas de las marcas afectadas desde Madrid para evaluar un material que, de haberse vendido como original, habría alcanzado un valor de cientos de millones de euros, si bien se comercializaba a precios inferiores.

Hasta la fecha, la Benemérita ha abierto una investigación contra cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Las autoridades recuerdan que el comercio de falsificaciones no solo causa un grave perjuicio económico a las marcas y a los establecimientos que cumplen la ley, sino que supone un riesgo directo para los consumidores; al carecer de los controles de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea, este tipo de artículos puede provocar reacciones alérgicas y otros problemas de salud.