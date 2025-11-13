Mejores seguros de viaje 2025: coberturas y recomendaciones antes de viajar al extranjero

Viajar tranquilo ya no es solo cuestión de llevar la maleta lista. En un mundo cada vez más conectado, contar con un seguro de viaje fiable es tan importante como el billete de avión. En 2025, las compañías han renovado sus coberturas para adaptarse a todo tipo de viajeros: desde escapadas de fin de semana hasta largas estancias internacionales.

En esta guía encontrarás una comparativa actualizada de los mejores seguros de viaje, con descuentos exclusivos para los lectores de OK Diario y enlaces directos para contratarlos al mejor precio.

¿Qué es un seguro de viaje y por qué contratarlo?

Un seguro de viaje es una póliza que te cubre ante imprevistos que pueden arruinar tus vacaciones o viajes de trabajo: atención médica, cancelaciones, pérdida de equipaje o retrasos en vuelos, entre otros.

Además de ofrecer asistencia 24 horas, muchos incluyen repatriación, cobertura COVID y atención en tu idioma. En países donde la sanidad es cara, tener un seguro de viajes puede marcar la diferencia entre un susto y un problema serio.

Ventajas de contratar un seguro de viaje

Los seguros de viaje ofrecen protección integral y adaptada a cada tipo de viajero, siendo una alternativa mucho más completa que el seguro médico tradicional o que una tarjeta sanitaria. Entre sus principales ventajas cabe reseñar:

Cobertura médica internacional con amplios límites de gasto.

Asistencia en tu idioma, disponible las 24 horas.

Posibilidad de incluir deportes, cruceros o viajes profesionales.

Compensación por cancelación o retrasos.

Pólizas adaptadas: diarias, anuales o familiares.

Cumplen con los requisitos de entrada a destinos exigentes como EE. UU. o Japón.

Comparativa de los mejores seguros de viaje 2025

Proveedor Tipo Cobertura destacada Ventajas Cupón / Descuento Chapka Seguro de viaje internacional Cobertura médica, cancelación, repatriación Opciones personalizadas para vacaciones, estudiantes o mochileros. OKD (−5%) Assist Card Seguro médico internacional Asistencia médica global, app 24/7, cobertura COVID Amplia red en más de 190 países y atención inmediata vía app. OKDIARIO10 (−10%) Intermundial Seguro de viaje completo Asistencia médica, cancelación, equipaje Excelente relación calidad-precio y atención en español 24/7. OKDIARIO (−10%) AXA Assistance Seguro de viaje premium Cobertura médica ilimitada, cancelación, repatriación Ideal para viajes largos o internacionales, con respaldo de AXA. — Europ Assistance Seguro clásico Cobertura médica y pérdida de equipaje Red médica internacional y asistencia multilingüe. — Allianz Travel Seguro internacional Asistencia, cancelación y cobertura médica Amplia experiencia global y atención rápida. — ERGO Seguros Seguro flexible Responsabilidad civil, cancelación, asistencia Gestión de incidencias desde su app. Ideal para Europa. — Heymondo Seguro digital con app médica Cobertura médica, cancelación, COVID y deportes Atención médica por chat 24/7 y gestión 100% online. 5% OFF automático IATI Seguros Seguro para viajeros Cobertura médica, equipaje, cancelación Atención en español y pólizas para mochileros y familias. — Protegetuviaje Seguro configurable Deportes, cancelación y asistencia médica Permite ajustar coberturas y añadir extras según el viaje. —

Los mejores seguros de viaje de 2025

Cupón: OKDIARIO5 (−5 %)

Chapka es una de las opciones favoritas para viajeros frecuentes. Ofrece seguros adaptados a mochileros, estudiantes o familias, con cobertura médica completa y repatriación. Su contratación online es rápida y transparente, y con el código OKDIARIO5 tienes un 5 % de descuento exclusivo.

Contrata tu seguro con Chapka

Cupón: OKDIARIO10 (−10 %)

Perfecta para quienes buscan asistencia global. Assist Card dispone de atención inmediata en más de 190 países y aplicación móvil disponible 24/7. Ideal para viajes internacionales y largos, con cobertura COVID incluida y opciones ampliables.

Consigue tu seguro de viaje con Assist Card

Cupón: OKDIAR (−10 %)

Intermundial destaca por su equilibrio entre precio y prestaciones. Ofrece amplias coberturas médicas, cancelaciones y pérdida de equipaje. Su servicio en español 24 horas y su portal sencillo la convierten en una alternativa muy práctica.

Contrata tu seguro con Intermundial

Cupón: ODKIARIO15 → 15 % de descuento

Una de las compañías más consolidadas del mundo. AXA ofrece seguros de viaje con cobertura médica ilimitada, asistencia inmediata y repatriación. Recomendable para quienes priorizan fiabilidad y atención global de primer nivel.

Consigue tu seguro con AXA Assistance

Líder clásico en el sector, combina atención personalizada y gestión eficaz de incidencias. Su red médica internacional la hace ideal para viajes por Europa o destinos con sistemas sanitarios complejos.

Contrata tu seguro en Europ Assistance

Reconocida por su fiabilidad, Allianz ofrece pólizas adaptadas a cada viajero con cobertura médica, cancelaciones y asistencia completa. Excelente elección para profesionales o familias que buscan respaldo de una gran compañía.

Consigue tu seguro en Allianz Travel

Pensado para quienes viajan a menudo dentro o fuera de la UE. Su aplicación permite reportar incidencias y tramitar reembolsos fácilmente. Incluye cancelación, responsabilidad civil y cobertura sanitaria amplia.

Contrata tu seguro en ERGO

Descuento automático: 5 % al contratar desde el enlace

Heymondo apuesta por la digitalización. Su app ofrece chat médico 24 h y gestión sin papeleo. Incluye cobertura COVID y posibilidad de ampliar coberturas por deporte o cancelación. Perfecta para viajeros digitales o de larga estancia.

Consigue tu seguro en Allianz Travel

Con atención en español y cobertura sin letra pequeña, IATI es popular entre mochileros y familias. Dispone de planes anuales, para viajes múltiples o escapadas cortas, con servicio personalizado.

Contrata tu seguro en IATI

Una de las más flexibles: permite añadir deportes, cancelación o ampliar límites de gasto. Ideal para aventureros y viajes personalizados. Contratación online sencilla y asistencia rápida en todo el mundo.

Consigue tu seguro en Protegetuviaje

Conclusión y recomendaciones según tipo de viajero

La clave está en elegir una póliza que se adapte a tu tipo de viaje y destino. Las opciones de esta comparativa ofrecen respaldo, asistencia inmediata y descuentos exclusivos para lectores de OK Diario.

Mochileros o viajes económicos: Chapka o Intermundial.

Chapka o Intermundial. Familias: IATI o Europ Assistance.

IATI o Europ Assistance. Viajes largos o nómadas digitales: Assist Card o AXA Assistance.

Assist Card o AXA Assistance. Aventureros y deportes: Heymondo o Protegetuviaje.

Heymondo o Protegetuviaje. Viajeros de negocios: Allianz Travel o ERGO.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuál es el mejor seguro de viaje internacional?

Depende del destino y la duración. Chapka, AXA y Assist Card son las opciones más completas por cobertura médica y asistencia global.

¿Los seguros de viaje cubren COVID o enfermedades previas?

Algunos proveedores, como Heymondo y Intermundial, incluyen cobertura frente al COVID-19 y tratamiento de patologías crónicas declaradas.

¿Puedo contratar un seguro una vez iniciado el viaje?

Sí, varias aseguradoras lo permiten online, aunque la cobertura comienza unas horas después de la compra.

¿Qué ocurre si pierdo el equipaje?

La mayoría de pólizas compensan económicamente por pérdida o demora del equipaje, siempre que presentes el parte de la aerolínea.

¿Qué seguro conviene más para viajes largos?

AXA Assistance y Assist Card ofrecen coberturas ilimitadas y atención médica mundial, perfectas para estancias prolongadas o nómadas digitales.

