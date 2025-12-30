La Policía cree que el incendio que acabó con la gasolinera de Jerez de la Frontera el día de Navidad fue provocado por las bandas de petaqueros que suministran de combustible a los narcos del Estrecho. Los agentes han descartado que el el origen del siniestro fueran los cohetes que tiraron vecinos de la zona durante la festividad.

Además del análisis de los especialistas en investigación de incendios de la Comisaría de la Policía Nacional, los agentes apoyan sus sospechas en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona afectada por el incendio de esta gasolinera en Jerez.

Los agentes trabajan con la hipótesis de que los petaqueros decidieran aprovisionarse de gasolina durante la noche del día de Navidad para encontrar menos obstáculos en su camino.

Incendio a las 21:00 horas de Navidad

El incendio de la gasolinera de Jerez tuvo lugar en el Polígono Industrial de El Portal en Jerez de la Frontera, en una estación de servicio de la avenida Alcalde Cantos Ropero en las inmediaciones de la Azucarera del Guadalete del citado polígono, situado en la zona sur de la ciudad.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) informó en su cuenta oficial de la red social X que hasta nueve efectivos del parque de Bomberos de Jerez se desplazaron en cinco vehículos a las 21:00 horas de la noche para apagar el incendio de esta gasolinera de Jerez, tras las llamadas de aviso al servicio de emergencias.

El foco del incendio en los surtidores

Los bomberos se encontraron a su llegada con dos focos activos localizados en los surtidores de combustible de la estación de servicio y en dos vehículos particulares estacionados en el recinto.

El retén de bomberos procedió entonces a la extinción de las llamaradas con agua y espuma, mientras agentes de la Policía Nacional balizaban el enclave.

Los accesos a la zona permanecieron cortados debido a la peligrosidad del fuego, concentrado principalmente en la gasolinera. Las autoridades lograron contener la situación sin que se registraran heridos, evitando así que el fuego se propagara a otras áreas del surtidor.

El fuego no causó daños personales, pero sí dejó dos vehículos particulares calcinados y graves daños materiales en toda la instalación.

La hipótesis de los cohetes

Esa misma noche, los trabajadores de la cercana Azucarera del Guadalete advirtieron que, poco antes de que se iniciara el incendio, varias personas estaban lanzando cohetes de gran tamaño en la zona y las varillas de los proyectiles cayeron dentro de la fábrica, sopesando la hipótesis de que esa pudiera haber sido la causa del incendio.

Una teoría que, según fuentes judiciales, la Policía descartó para centrarse en la presunta autoría, intencionada o accidental, por parte de una banda de petaqueros rellenando las petacas de combustible con las que se aprovisionan las narcolanchas en alta mar.