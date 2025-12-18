Los investigadores de la UDEV de Jerez no habían visto un caso tan brutal como la paliza que el asesino le propinó a un anciano de 77 años después de exigirle dinero. El homicida dejó agonizar a la víctima mientras limpiaba la casa de sangre para intentar hacer pasar el crimen por una caída accidental. Algo imposible porque el anciano tenía todas las costillas, el esternón y varias vértebras machacadas a golpes. La Policía sólo tardó 24 horas en identificarle y detenerle.

Los agentes, según fuentes judiciales, creen que el móvil del asesinato de Jerez es económico. El hombre de 37 años le sacaba dinero al anciano aprovechándose de su relación sentimental.

La noche del día 10 de diciembre el asesino pasó de las amenazas a los hechos y le propinó una paliza brutal al anciano de 77 en su domicilio. Luego, tras la paliza brutal que dejó al anciano aún vivo pero agonizante, el homicida se puso a limpiar la casa de sangre. Un caso claro de ensañamiento que le agravará la pena cuando sea juzgado.

Dos días limpiando la casa de sangre

El asesino llegó aún más lejos en su falta de humanidad Las tareas de limpieza le llevaron casi dos días completos y lo hizo con el cadáver de su víctima presente. Pretendía simular que el anciano había muerto fruto de una caída accidental, un imposible dada la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima con las costillas rotas, la cara desfigurada, las vértebras machacadas y el esternón fracturado.

El afán del asesino por ocultar las pruebas no le sirvió de mucho. El día 12 de diciembre los vecinos hallaron el cadáver del anciano y llamaron a la Policía Nacional. Los especialistas de Policía Científica no tardaron en descubrir la sangre que ensuciaba suelos y paredes a pesar de los intentos del asesino de Jerez por eliminar los restos. Las salpicaduras y machas de sangre cuadraban con la mayor paliza que habían visto durante su carrera en el Cuerpo.

Nudillos desgarrados y sangre en la ropa

Los agentes de la UDEV comenzaron a tirar del hilo con los familiares y vecinos de la víctima del asesino de Jerez. Pronto descubrieron que el sospechoso era pareja sentimental de la víctima con la que discutía a menudo. Además el teléfono del fallecido reflejaba que había sufrido amenazas graves del asesino vía WhatsApp.

Las cámaras también grabaron al homicida caminando por la zona en los días en que tuvo lugar el crimen. Cuando los agentes le detuvieron, le encontraron con los nudillos de las manos desgarrados, de todos los golpes que le había propinado a la víctima y las zapatillas con restos de sangre por las patadas, decenas, que le asestó hasta matarlo.