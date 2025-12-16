El principal acusado del homicidio del niño de Garrucha (Almería) se fue a comparar un billete de autobús para escapar a Madrid, después de dejar el cadáver del menor en la playa, en compañía de la madre del niño. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y cuatro testigos han sido claves para reconstruir el caso del asesinato del pequeño de tan solo cuatro años.

El atestado de los investigadores concluye que el día 3 de diciembre la madre salió para ir a trabajar de la habitación alquilada en la que residía con su hijo de cuatro años y su pareja Juan David. Alrededor de las 12:00 horas, Juan David llamó a la madre diciendo que el niño estaba mal tras presuntamente apalearlo y la madre regresó a la vivienda antes de la muerte de su hijo.

La Guardia Civil, a través de los testigos y de los mensajes hallados en los teléfonos de los detenidos, fija la hora del crimen del niño de Garrucha entre las 11:00 y las 15:28 del día 3 de diciembre. Posteriormente, a las 16:00 horas los acusados ya habían salido caminando de su casa para deshacerse del cadáver del pequeño Lucas.

Así se deshicieron del cadáver

El proceso para deshacerse del cadáver del niño arrancó poco antes de las 16:00 horas del mismo día. Un testigo los vio circulando por la calle Alfonso XIII de Garrucha alrededor de las 16:00 horas. La madre caminaba junto a su pareja, Juan David, el presunto autor de la paliza mortal al niño de Garrucha. Él, cargaba con el cuerpo del niño recostado sobre los hombros y tapado de cintura para arriba con una chaqueta.

Fue una cámara de una vivienda de la carretera AL-5107 la que grabó a la madre del niño de Garrucha y a su pareja, cargando con el cadáver del pequeño camino de la playa. Los guardias revisaron y ampliaron las imágenes. Efectivamente se trataba de Bárbara y David caminando con el cuerpo del niño a las 17:47 horas del día del crimen.

Las cámaras les graban saliendo del camino y tomando un sendero que lleva a la playa, directo a la zona donde horas después se hallaría el cadáver del niño de Garrucha con golpes y moratones por todo el cuerpo. Según el auto del juez, también son signos de haber sufrido una violación.

Grabado preparando la huida

El atestado de la Guardia Civil relata como Juan David, el principal acusado de la muerte dejó a Bárbara en la playa con el cadáver del niño y se fue a comprar un billete de autobús para regresar a Madrid desde Almería.

En ese momento, las cámaras vuelven a grabar al presunto homicida del niño en una agencia de viajes de Garrucha a las 19:15 horas de ese día. El acusado va exactamente vestido como en las imágenes en las que se le ve cargando con el cadáver del niño.

El presunto asesino, sonriente

Sólo ha pasado una hora desde que abandonó el cadáver del niño y a la madre en la playa. Sin embargo, las cámaras graban al presunto asesino, relajado y sonriente en el mostrador, tal y como reflejan estas imágenes.

Juan David compra un billete de autobús para viajar a Madrid a las 10:05 horas del día siguiente, 4 de diciembre. A las 20:15 horas, el presunto homicida da su siguiente paso. Llama a emergencias del 112 y denuncia que su pareja, Bárbara, y el hijo de ésta, Lucas, han desaparecido.

Juan David, hizo dos movimientos más esa noche. Fue a buscar a Bárbara a la playa, al mismo lugar donde la dejó con el cadáver, pero dice que no la encontró.

El atestado refleja que poco después, el presunto asesino se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su pareja y del hijo de ella.

Los guardias no pasaron por alto todas las contradicciones de su relato y Juan David les dice que busquen al niño en el búnker de la playa. Allí encuentran apaleado y muerto al pequeño a las 22:45 de la noche.

Juan David regresó con los guardias al cuartel. Ya no saldría libre. Los guardias le detuvieron a las 8:00 horas del día 4 de diciembre. Ahora está en prisión provisional mientras la investigación sigue su curso y desde la cárcel insisten en que es inocente y ha aportado una novedad que no figuraba en el atestado policial. Dice que el niño murió accidentalmente en un ritual de santería propiciado por su madre.