Mascotas

La advertencia de la UE a los dueños de perros y gatos: tendrán que cumplir la nueva normativa sí o sí

El descubrimiento que cambiaría todo sobre los gatos: nadie lo hubiera imaginado

Ni blancas ni rojas: si tu mascota tiene mucosas de este color debes ir al veterinario

¿Tu perro te sigue hasta al baño? El truco para que gane independencia sin que sienta que le abandonas

Los perros y gatos
Janire Manzanas
  • Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

La Unión Europea está a punto de dar un paso histórico en la protección de los animales de compañía. Por primera vez, se aprobará un marco legal común que regulará la tenencia, identificación, trazabilidad y bienestar de perros y gatos en todos los Estados miembros. Esta normativa entrará en vigor a partir de 2028 con el objetivo de garantizar que las mascotas no sean tratadas como objetos, reducir el comercio ilegal y reforzar los estándares de cuidado.

Hasta ahora, cada país de la UE contaba con sus propias normas sobre bienestar animal y registro de mascotas. Con el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE el pasado 25 de noviembre, se establece un primer reglamento común sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Uno de los puntos clave, según explican desde el Consejo de la Unión Europea, es que todos los perros y gatos, incluso los ya existentes, deberán estar identificados con microchip y registrados en una base de datos nacional.

Un marco legal común para los dueños de perros y gatos

«El acuerdo establece por primera vez normas mínimas para toda la UE y tiene por objeto mejorar el bienestar de los gatos y los perros mantenidos por criadores, establecimientos de venta y refugios, mejorando al mismo tiempo la protección de los consumidores, garantizando una competencia leal y luchando contra el comercio ilícito», detalla el comunicado oficial del Consejo de la UE.

El pilar central de la nueva normativa es la identificación de todos los perros y gatos mediante microchip y su inscripción en registros nacionales interconectados a nivel europeo. Esto permitirá un seguimiento más efectivo de cada animal, su origen y su propietario.

En España, la identificación con microchip ya es obligatoria y los animales deben registrarse en los sistemas autonómicos. Con la nueva normativa europea, los registros existentes se integrarán automáticamente en un sistema interoperable, evitando duplicidades y simplificando la gestión para los propietarios.

Todos los animales nacidos en la UE, así como los que lleguen desde países terceros, deberán cumplir con estas obligaciones. Los perros y gatos extracomunitarios deberán llevar microchip antes de entrar en territorio europeo y ser registrados en un plazo máximo de cinco días desde su llegada.

«Esta normativa representa un claro avance contra la cría ilegal y la importación irresponsable de animales procedentes de fuera de la UE. Hace falta todavía negociar algunos detalles, pero compartimos el objetivo de proteger a los perros y gatos. Este compromiso común es un punto de partida sólido para unas negociaciones productivas con la Comisión y el Consejo», comentó Veronika Vrecionová, presidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Plazos de adaptación

Para facilitar la implementación de la normativa, se han establecido plazos de adaptación progresivos:

  • Criadores, vendedores y refugios: tendrán cuatro años desde la entrada en vigor para cumplir con todos los requisitos.
  • Propietarios particulares de perros: contarán con hasta diez años para cumplir con las obligaciones, siempre que sus animales no estén destinados a la venta.
  • Propietarios particulares de gatos: dispondrán de hasta quince años, dado que muchos gatos no están inscritos en registros nacionales y requieren más tiempo para cumplir con los requisitos.

Controles veterinarios y bienestar

La normativa también establece criterios de bienestar animal para garantizar que perros y gatos reciban cuidado adecuado:

  • Reproducción controlada: se limitará el número de camadas por hembra, se exigirá respetar periodos de descanso entre ellas y se prohibirá la cría entre familiares directos para reducir problemas genéticos.
  • Prohibición de rasgos extremos: la cría orientada a acentuar características físicas que afecten negativamente la salud del animal, como hocicos muy cortos o cuerpos excesivamente pequeños, estará vetada.
  • Cuidado diario: los animales deberán disponer de agua limpia y fresca, comida adecuada y acceso a espacios exteriores o paseos diarios para perros mayores de ocho semanas.
  • Prohibición de mutilaciones dolorosas: cortes de orejas, colas o extracción de garras quedan prohibidos salvo indicación veterinaria justificada.

Finalmente, cabe recordar que, a la hora de viajar, «el pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE. El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte. El pasaporte europeo para animales de compañía de tu perro, gato o hurón lo puede expedir cualquier veterinario autorizado (autorizado por las autoridades competentes para expedir pasaportes para animales de compañía). El pasaporte para animales de compañía es válido siempre y cuando la información sanitaria».

Lo último en Mascotas

Últimas noticias