La advertencia de la UE a los dueños de perros y gatos: tendrán que cumplir la nueva normativa sí o sí

La Unión Europea está a punto de dar un paso histórico en la protección de los animales de compañía. Por primera vez, se aprobará un marco legal común que regulará la tenencia, identificación, trazabilidad y bienestar de perros y gatos en todos los Estados miembros. Esta normativa entrará en vigor a partir de 2028 con el objetivo de garantizar que las mascotas no sean tratadas como objetos, reducir el comercio ilegal y reforzar los estándares de cuidado.

Hasta ahora, cada país de la UE contaba con sus propias normas sobre bienestar animal y registro de mascotas. Con el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE el pasado 25 de noviembre, se establece un primer reglamento común sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Uno de los puntos clave, según explican desde el Consejo de la Unión Europea, es que todos los perros y gatos, incluso los ya existentes, deberán estar identificados con microchip y registrados en una base de datos nacional.

Un marco legal común para los dueños de perros y gatos

«El acuerdo establece por primera vez normas mínimas para toda la UE y tiene por objeto mejorar el bienestar de los gatos y los perros mantenidos por criadores, establecimientos de venta y refugios, mejorando al mismo tiempo la protección de los consumidores, garantizando una competencia leal y luchando contra el comercio ilícito», detalla el comunicado oficial del Consejo de la UE.

El pilar central de la nueva normativa es la identificación de todos los perros y gatos mediante microchip y su inscripción en registros nacionales interconectados a nivel europeo. Esto permitirá un seguimiento más efectivo de cada animal, su origen y su propietario.

En España, la identificación con microchip ya es obligatoria y los animales deben registrarse en los sistemas autonómicos. Con la nueva normativa europea, los registros existentes se integrarán automáticamente en un sistema interoperable, evitando duplicidades y simplificando la gestión para los propietarios.

Todos los animales nacidos en la UE, así como los que lleguen desde países terceros, deberán cumplir con estas obligaciones. Los perros y gatos extracomunitarios deberán llevar microchip antes de entrar en territorio europeo y ser registrados en un plazo máximo de cinco días desde su llegada.

«Esta normativa representa un claro avance contra la cría ilegal y la importación irresponsable de animales procedentes de fuera de la UE. Hace falta todavía negociar algunos detalles, pero compartimos el objetivo de proteger a los perros y gatos. Este compromiso común es un punto de partida sólido para unas negociaciones productivas con la Comisión y el Consejo», comentó Veronika Vrecionová, presidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Plazos de adaptación

Para facilitar la implementación de la normativa, se han establecido plazos de adaptación progresivos:

Criadores, vendedores y refugios: tendrán cuatro años desde la entrada en vigor para cumplir con todos los requisitos.

Propietarios particulares de perros: contarán con hasta diez años para cumplir con las obligaciones, siempre que sus animales no estén destinados a la venta.

Propietarios particulares de gatos: dispondrán de hasta quince años, dado que muchos gatos no están inscritos en registros nacionales y requieren más tiempo para cumplir con los requisitos.

Controles veterinarios y bienestar

La normativa también establece criterios de bienestar animal para garantizar que perros y gatos reciban cuidado adecuado:

Reproducción controlada: se limitará el número de camadas por hembra, se exigirá respetar periodos de descanso entre ellas y se prohibirá la cría entre familiares directos para reducir problemas genéticos.

Prohibición de rasgos extremos: la cría orientada a acentuar características físicas que afecten negativamente la salud del animal, como hocicos muy cortos o cuerpos excesivamente pequeños, estará vetada.

Cuidado diario: los animales deberán disponer de agua limpia y fresca, comida adecuada y acceso a espacios exteriores o paseos diarios para perros mayores de ocho semanas.

Prohibición de mutilaciones dolorosas: cortes de orejas, colas o extracción de garras quedan prohibidos salvo indicación veterinaria justificada.

Finalmente, cabe recordar que, a la hora de viajar, «el pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE. El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte. El pasaporte europeo para animales de compañía de tu perro, gato o hurón lo puede expedir cualquier veterinario autorizado (autorizado por las autoridades competentes para expedir pasaportes para animales de compañía). El pasaporte para animales de compañía es válido siempre y cuando la información sanitaria».