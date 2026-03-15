Yolanda Díaz viaja a la gala de los Oscar en Los Ángeles con dinero público: acude como ministra de Trabajo

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, estará presente la noche de este domingo en la gala de los premios Oscar. La líder de Sumar tiene previsto reunirse con varios de los nominados españoles, entre ellos Oliver Laxe, director de Sirat, que está nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Díaz ha acudido a la ciudad de Los Ángeles en calidad de representante del Gobierno, tal y como indica la agenda de La Moncloa, por lo que su viaje ha sido pagado con dinero público.

La vicepresidenta tiene previsto reunirse con la delegación española que acudirá a la entrega de los premios Oscar, que la noche de este domingo celebrará su 98º edición. Es la primera vez que una representante del Gobierno español acude a la gala de los Oscar.

Díaz ha viajado hasta la ciudad californiana como representante del Gobierno, en calidad de ministra de Trabajo, cuando su cartera no tiene ninguna vinculación con la cultura o el cine.

Pero no es la primera vez que Díaz cruza el charco a costa del dinero del contribuyente. La líder de Sumar ya estuvo hace unos meses en Los Ángeles, también como miembro del Gobierno, donde se reunió con Karen Bass, alcaldesa de la ciudad. Díaz y Bass discutieron durante su encuentro del pasado noviembre sus inquietudes compartidas, como el apoyo a los trabajadores o la justicia social. Durante su viaje por California en noviembre del pasado año, Díaz se reunió con representantes de diferentes organizaciones y sindicatos.

España en los Oscar

Oliver Laxe tratará de hacerse con el quinto Óscar a mejor película extranjera para España con Sirat que, de ganar el premio, seguiría la estela de Volver a empezar, Belle Epoque, Todo sobre mi madre y Mar adentro. Luis Buñuel se hizo también con la estatuilla, aunque por una producción francesa, El discreto encanto de la burguesía.

La 98º edición de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo. La categoría de Mejor Película Internacional aterriza este año cargada de incógnitas y sin un consenso claro. Aunque la noruega Valor Sentimental lidera las apuestas tras su éxito en festivales, la competencia se presenta feroz frente a las potentes propuestas como la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho.