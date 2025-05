Quién es Oliver Laxe: edad, dónde vive, quién es su pareja y dónde ver su película ‘Lo que arde’

Decir que Oliver Laxe ha hecho historia al ganar el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, con la película Sirāt, no es ninguna exageración. El director es el primer español en mucho tiempo en hacerse con un premio de esta talla en Cannes. Además, los dos últimos fueron para el mismo cineasta, Pedro Almodóvar, galardonado por Todo sobre mi madre en 1999 y Volver en 2004. Antes que el manchego, Víctor Erice conquistó también el Premio del Jurado con El sol del membrillo, en 1992. La 78 edición del Festival de Cannes ha consagrado a Oliver Laxe como un referente del cine europeo.

La edad y la altura Oliver Laxe

El director, que ha trabajado más de una década en el proyecto de Sirāt, nació el 11 de abril de 1982. La historia de la película que le ha hecho merecedor del premio de Cannes este 2025 cuenta la búsqueda de un padre que no sabe dónde está su hija, que ha desaparecido en un ambiente en el que se palpa el inicio, casi, de una tercera guerra mundial.

De ahí, la experiencia pasa a convertirse en un viaje existencial a medida que cruzan el desierto de Marruecos (aunque gran parte de la película se ha rodado en Teruel). Laxe pronunció, cuando explicó el significado de la película, que «el guion de la vida está bien escrito». La suya alcanza los 43 años y su guion ha ligado su destino al Festival de Cannes. El certamen ha mostrado su grandeza en todos los sentidos: Oliver Laxe mide 2 metros.

La familia de Oliver Laxe: su pareja y sus padres

Los padres de Oliver Laxe, ambos gallegos, se conocieron en la sala Bataclan de París, conocida mundialmente por el atentado islamista del 13 de noviembre de 2015, cuando cuatro musulmanes entraron en la sala de fiestas con explosivos adosados al cuerpo y disparando a la gente de manera indiscriminada. Mataron a 90 personas. En el momento en el que se conocieron, sus padres se encontraban en Francia tras emigrar de España. El director es extremadamente reservado con su vida privada, hasta el punto de que se desconoce si tiene o no pareja.

Dónde nació y dónde vive Oliver Laxe

El cineasta nació en París (Francia), pero sus padres regresaron a Galicia en 1988, cuando él tenía apenas 6 años. Estudió en La Coruña.

Trayectoria: estudios y su profesión

Oliver Laxe se trasladó a Barcelona para estudiar cine en la Universidad Pompeu Fabra. Profesionalmente, debutó en Londres (Reino Unido), donde rodó su primer cortometraje en 2006. Su siguiente destino fue Tánger (Marruecos), donde dirigió dos más que le valieron varios premios de certámenes cinematográficos.

El éxito profesional de Oliver Laxe está muy ligado al Festival de Cannes. El director rodó en Tánger su primer largometraje, Todos vos sodes capitáns, que nació de su experiencia en el proyecto Dao Byed creado por él mismo -un taller cinematográfico para niños del Magreb-. La película salió del Festival Internacional de Cine de Cannes con el premio FIPRESCI en 2010, de la crítica y la prensa cinematográfica.

Seis años después, también en el Festival de Cannes, estrenó Mimosas, que se hizo con el Gran Premio de la Semana de la Crítica, y en 2019, con O que arde se llevó el Premio del Jurado de la sección Un certain regard. Su idilio con el certamen ha llegado a su máximo esplendor -por el momento- este 2025, con el Premio del Jurado por Sirāt, ex aequo con Sound of Falling (Mascha Schilinski).

Películas de Oliver Laxe

La filmografía del gallego no se ciñe a la dirección, dado que también es guionista y actor. Aparece en algunas de sus películas y ha protagonizado la pieza teatral Una costilla sobre la mesa: padre (Angélica Liddell).

Como director

Todos vós sodes capitáns (Todos vosotros sois capitanes)

Mimosas

O que arde (Lo que arde)

Sirāt

Como actor

Moussem les morts

The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes are not Brothers

Love Me Not

Dónde ver ‘Lo que arde’

O que arde pegó muy fuerte en España, donde el apoyo a su candidatura a los Goya como Mejor película era indudable, con buena parte de los compañeros del gremio que apostaban por la cinta, al igual que muchos espectadores. Nunca se había visto semejante éxito entre el público de una película rodada en gallego -el de As Bestas fue posterior-. Es la producción gallega más taquillera y más vista de la historia que, con ajustados planos en los que evita regodearse, expone la España rural con un arranque espectacular.

Sinopsis: Amador regresa a su casa en una aldea perdida de las montañas de Lugo, donde convive nuevamente con su madre y vuelve a conectar con la naturaleza.

Lo que arde está disponible, bajo suscripción, en Filmin, y para alquilar o comprar en Apple TV+, Rakuten y Google Play. Además, se puede ver gratis en RTVE Play y en AGalega, la plataforma de la CRTVG.