El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha llamado a los jefes de las autonomías afectadas por la ola de incendios que ha azotado este verano España. Sin embargo, el Rey Felipe VI sí que ha hablado con los dirigentes de todas las comunidades afectadas: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura o Asturias.

Del Consejo de Ministros, sólo la titular de Defensa, Margarita Robles, se ha preocupado por la situación y ha contactado con líderes regionales para conocer el avance de los fuegos y las necesidades de las autoridades competentes.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a reaccionar a los incendios que asolan España este verano a través de redes sociales, ignorando la gravedad de los fuegos que se han cobrado la vida de tres personas. Unos perfiles que el propio Sánchez admitió que maneja un equipo de comunicación y no él mismo.

Sánchez sólo paró sus vacaciones para participar en una reunión telemática desde el Palacio de La Mareta (Lanzarote) con los líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Esta alianza aúna a una treintena de países, entre los que está España, para ayudar militarmente a Kiev.

Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, confirmó que Sánchez no se había interesado por la situación de los incendios: «El presidente del Gobierno no me ha llamado». Sin embargo, sí que admitió que el monarca le había transmitido «su solidaridad» con los afectados por los incendios en la comunidad y «su apoyo a todos los que luchan contra el fuego». Así lo expresó en un mensaje este martes a través de la red social X, antes Twitter.

Allí, los incendios están afectando a las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora y los que más preocupan son los de Falgar, Anillares de Sil, Yeres y Llamas de Cabrera. También se ha visto afectada por los incendios la Montaña Palentina y la localidad de La Alberca en Salamanca, donde incluso se ha llegado a confinar el municipio.

Galicia

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha agradecido la llamada del Rey. El barón popular ha señalado que mantuvo una conversación «larga» de la que ha destacado que estaba «realmente interesado» en saber cómo estaba la situación en la autonomía.

La provincia de esta comunidad que más se ha visto afectada por los incendios ha sido Orense. El fuego de Chandreja de Queija, que unido a otro gran incendio forestal, ya se ha convertido en uno de los mayores de la historia de la comunidad, arrasando con 10.500 hectáreas. Este incendio arrancó a raíz de una tormenta seca. Además de éste, hay al menos cinco incendios activos más en la provincia.

Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también informó que el monarca había trasladado su «solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al Plan Infoex y a todos los efectivos desplegados».

Acabo de recibir una llamada del Rey Felipe, que sigue con preocupación la evolución de los incendios. Me traslada su solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al @PLANINFOEX y a todos los efectivos desplegados. Estamos orgullosos de la respuesta… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 13, 2025

El incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, sigue avanzando sin control, ya ha quemado más de 4.600 hectáreas y ha obligado a evacuar a cientos de personas, tanto de la localidad como de otras aledañas como Cabezabellosa y Villar de Plasencia. También los incendios han afectado Oliva de Plasencia y a la urbanización de Las Castillas, donde la población está confinada.

Asturias

El Rey también ha llamado al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, para transmitirle su «reconocimiento a todas las personas que están trabajando contra los fuegos».

Andalucía

Por último, el jefe del Estado ha hablado con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, para mostrarle «su preocupación por la situación que se estaba dando en Andalucía».