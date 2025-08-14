El incendio en Jarilla (Cáceres) sigue descontrolado y preocupa la evolución de las rachas de viento

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado de que el incendio en Jarilla (Cáceres) sigue descontrolado y ha mostrado su preocupación por las fuertes rachas de viento que se podrían registrar esta madrugada en la zona.

Así, ha apuntado que, a partir de las 04:00 horas cambiarán «radicalmente las condiciones» y se podrían registrar rachas de viento «fuerte y muy fuerte» superiores a los 50 kilómetros por hora. «Esto hace que el incendio que conocemos ahora mismo no sea el que conozcamos a partir de las 04:00 o 05:00 de la mañana», ha expuesto Bautista en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del Cecopi.

Del mismo modo, el consejero extremeño ha señalado que no se puede hablar de ningún porcentaje de perímetro consolidado del mismo y que se sigue trabajando en todos los frentes. «En este momento nos preocupa mucho Cabezabellosa y que baje también hacia la autovía en este término, entre Cabezabellosa y Jarilla», ha señalado.

Por ello, Bautista ha incidido en que se va a seguir trabajando en todo el frente completo para consolidarlo y, aunque ha reconocido que es «complicado» consolidar ese perímetro, se hará durante la noche «lo mejor posible».

A los trabajos terrestres durante la noche, se unirán a partir de la mañana de este jueves los medios aéreos, que también tendrán una situación de viento muy complicada y habrá que ver «hasta qué punto pueden actuar en esas tareas de extinción».

Del mismo modo, Extremadura va a contar también con la ayuda de otras comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad de Madrid, a las que el consejero de Presidencia ha agradecido su plena disposición para ayudar en este incendio en el que trabajan más de 300 efectivos entre bomberos forestales del Infoex, agentes del medio natural y la UME.

Respecto a la UME, ha informado Bautista de que acaba de llegar la segunda sección de esta unidad, lo que permitirá trabajar a 70 y 70 efectivos en turnos de 12 horas de manera continua, «reposicionarlo sobre terreno ahora donde nos preocupa, que es en Casas del Monte y, por tanto, como les digo vamos a seguir a actuando».

También, y sobre la evacuación de los vecinos de Cabezabellosa que permanecían en sus domicilios y han sido desalojados esta noche por un convoy desplazado hasta la zona, Bautista ha valorado que hayan actuado ahora «de manera responsable».

«Se han subido a los convoyes y por tanto cuando se hace mal se dice y se pide que se haga bien y ahora se ha hecho correctamente y por tanto agradecer que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido, que hayan colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha dicho.

Así, ha apuntado que están bajando en este momento y entiende que serán todos los vecinos. «Quiero entender y creer que son todos aunque mucho me temo que alguno quedará dentro de las casas pero hemos hecho todo lo posible para que poner a salvo a esos vecinos que van a tener pues una noche complicada en ese frente del incendio», ha indicado.